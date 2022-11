Ballando con le stelle, Marcell Jacobs e Nicole Daza mai visti così: “La prima volta”

Fonte: IPA Marcell Jacobs e Nicole Daza

I ballerini per una notte della prima semifinale di Ballando con le Stelle 2022 sono Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza. Attesi dal pubblico e dai giudici, hanno regalato un’esibizione che non ha di certo deluso le aspettative. Incredibilmente affiatati, si sono cimentati in un medley che ha stupito tutti. Guillermo Mariotto ha fatto loro i complimenti, considerando come siano stati i primi ospiti dello show di Milly Carlucci a tentare una cosa del genere.

Marcell Jacobs e Nicole Daza: il primo ballo

Durante le prove, come da consuetudine, Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno rilasciato una piccola intervista alle telecamere di Ballando con le Stelle. Una presentazione che è poi andata in onda poco prima del loro ballo in diretta.

Lui ha raccontato come si siano conosciuti in discoteca. Il primo approccio è però avvenuto ben lontano dalla pista, dal momento che nella maggior parte dei casi lui non fa altro che starsene seduto in locali del genere.

Non è propriamente un ballerino e pare che la danza non sia la passione primaria neanche di sua moglie Nicole. Il primo vero ballo insieme è stato al loro matrimonio e, ridendo, il campione del mondo racconta di come le cose siano andate bene.

Una sera a ballare anche in viaggio di nozze, anche se in una circostanza di certo meno ufficiale rispetto alle nozze e a Ballando con le Stelle. Per questo la trasmissione Rai li ha posti dinanzi a una sfida molto avvincente per loro.

Prova nettamente superata, ed ecco i voti che i giudici gli hanno assegnato:

Ivan Zazzaroni: 9

Fabio Canino: 9

Carolyn Smith: 9

Selvaggia Lucarelli: 10

Guillermo Mariotto: 10

Marcell Jacobs e Nicole Daza nuovi concorrenti

Selvaggia Lucarelli ha provato a sfruttare al meglio la chance d’avere Marcell Jacobs in studio a Ballando con le Stelle. Nonostante l’atleta italiano abbia dinanzi a sé ancora degli obiettivi sportivi, la giornalista ha provato a gettare lo sguardo al futuro prossimo.

Gli ha annunciato, di fatto, il corteggiamento di Milly Carlucci, al fine di convincerlo a entrare a far parte del cast ufficiale del programma Rai. Qualcosa di scontato, considerando anche come la coppia abbia ben figurato.

Discorsi da rimandare dopo il ritiro dalle corse, ma nel frattempo è scappata una promessa, con tanto di firma. Milly Carlucci non ha trattenuto il sorriso, dal momento che il campione ha dichiarato: “Nel momento in cui smetto, posso essere pronto”.

Un segnale che ha spinto al centro dello studio Paolo Belli, armato di carta e penna per creare dal nulla un mini contratto. Lo avrebbe voluto in gara già dal prossimo anno, ma la sua carriera non è ancora agli sgoccioli. In studio si sono quindi dovuti accontentare di un generico: “Saremo in gara a uno dei prossimi Ballando con le Stelle”.

Nicole Daza ha subito risposto con un semplice volentieri, sorridendo dinanzi all’ipotesi di questa sfida di coppia. Moglie e marito hanno poi firmato, con Ivan Zazzaroni che ha provato a frenare gli entusiasmi, volendolo in pista d’atletica almeno fino al record del mondo dei 9,57.