Ballando con le Stelle, la figlia di Federica Nargi in lacrime dietro le quinte

Fonte: IPA Federica Nargi

Qualcosa è andato storto per Federica Nargi alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2024. E no, la discussa gaffe di Fabio Canino – che ha confuso l’ex Velina di Striscia la notizia con Chiara Nasti – c’entra ben poco. La sensuale soubrette romana ha dovuto fare i conti con le lacrime della figlia più piccola Beatrice, avuta nel 2019 dal compagno Alessandro Matri.

La figlia di Federica Nargi piange a Ballando con le Stelle

Come raccontato da Federica Nargi in Ballando Segreto, il format social che racconta il backstage di Ballando con le Stelle, sua figlia Beatrice non ha molto apprezzato la sua esibizione in pista. O meglio, alla bambina non sono andati giù i comportamenti di Luca Favilla, il maestro e ballerino della Nargi, e Guillermo Mariotto.

“Finita l’esibizione, sono tornata dietro le quinte e c’era mia figlia piccola che piangeva (Beatrice, ndr) disperata in videochiamata… Mi ha detto: “Il tuo maestro ti ha trattata male nella clip”, non ricordo nemmeno cosa mi avesse detto Luca”, ha fatto sapere la Nargi, che ha poi aggiunto: “E poi … il signore con gli occhiali (Guillermo Mariotto, ndr) ti ha trattata male dopo il ballo. Io le ho detto “No, amore, non ti preoccupare… Non hai ancora visto niente”.

Nonostante il dispiacere di Beatrice, Federica Nargi ci ha scherzato sui social come mostrato su Instagram in una clip che coinvolge Sonia Bruganelli, altra concorrente di questa edizione di Ballando con le Stelle. L’ex moglie di Paolo Bonolis, facendo finta di essere arrabbiata, ha esclamato nella breve clip: “Le tue bambine hanno ragione… Il tuo ballerino ti tratta male!”. Ma la Nargi ha controbattuto: “In realtà mi ama tanto”.

Al di là del parere di Beatrice, Federica Nargi ha instaurato un ottimo rapporto con Luca Favilla: i due sono entrati subito in sintonia e sono pronti a dare il meglio. La 34enne è inoltre già tra le papabili vincitrici di questa edizione di Ballando con le Stelle insieme a Nina Zilli e Bianca Guaccero (che ha vinto la prima puntata in coppia con Giovanni Pernice).

Fonte: IPA

La vita privata di Federica Nargi

Federica Nargi è legata da oltre un decennio all’ex calciatore Alessandro Matri. Un amore giovanile che col tempo è diventato più forte e granitico. I due non sono ancora convolati a nozze ma non sentono la necessità, anzi l’urgenza, di compiere un passo così importante.

“Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire per sempre. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela per le nostre figlie”, aveva ammesso Matri in un’intervista a Verissimo di Silvia Toffanin. Del resto sono una coppia di fatto, unita dall’amore e dalla passione e soprattutto da due splendide bambine: Sofia e Beatrice.

La più grande è arrivata il 26 settembre 2016 mentre la secondogenita è nata il 16 marzo 2019. “Passare da una a due figlie è stato un bel cambiamento perché Sofia era abituata a essere la principessa di casa e quando è arrivata Beatrice si è sentita spiazzata. Adesso va tutto bene ma inizialmente è stata tosta”, aveva detto qualche tempo fa Federica a proposito delle figlie.