IPA Milly Carlucci sta lavorando al cast di Ballando con le Stelle: ecco le sue anticipazioni

Non è trascorso poi molto dal finale di stagione di Ballando con le Stelle. Così come accade per Sanremo, però, i responsabili si impegnano subito per la realizzazione dell’edizione successiva. Nel caso di Milly Carlucci, ciò vuol dire lavorare duramente alle trattative per riuscire a comporre il nuovo cast.

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle

Sembra proprio che non mancheranno piacevoli sorprese nello studio di Ballando con le Stelle 2025. Milly Carlucci sta infatti tentando di mettere in piedi un cast davvero eccezionale, probabilmente senza precedenti.

Svariati i nomi accostati alla celebre trasmissione Rai. Tra questi spicca Chiara Ferragni. Di lei ha parlato la conduttrice a Superguida Tv. Un’intervista molto interessante, che l’ha vista confermare quanto le piacerebbe averla come vera e propria concorrente.

“Ho già detto d’averla chiamata ma lei non se l’è sentita lo scorso anno. Ora sta seguendo un proprio percorso, per cui non so quando, se e come, le nostre strade si incroceranno in futuro”.

Totti e Barbara D’Urso

Come ogni anno, non mancano di certo i rumor. Milly Carlucci ne è ben consapevole, ovviamente, e la cosa la diverte un bel po’. Si sta parlando molto di Barbara D’Urso. Non sarebbe la sua prima volta nello studio, anzi. Nella scorsa stagione, infatti, ha partecipato in qualità di ballerina per una notte.

Ora si suppone che possa tornare come membro effettivo del cast, soprattutto dopo il suo annuncio sull’approdo in Rai con un suo programma. In merito però la padrona di casa è stata particolarmente vaga:

“Ne ho lette tantissime ed è il bello del fare il casting di Ballando con le Stelle. Prima ancora che tu abbia fatto le cose, tutti ti fanno proposte. Prima le fanno, poi le smentiscono. Nate, morte e rinnegate. Continuate e scrivere, ci fa molto piacere”.

Si è poi tornati a parlare di un tema ricorrente, stagione dopo stagione. Un lunghissimo corteggiamento, che per ora ha portato davvero molto poco. Parliamo di Francesco Totti. È ormai un ventennio che Milly Carlucci tenta di avere in casa sua l’ex capitano della Roma: “Siamo riusciti a fare un passetto in avanti, perché è venuto a fare l’ospite intervistato a Sognando. Chi sa che ora non riusciamo a fare un altro piccolo passo avanti”.

Ballando con le Stelle, la regola d’oro resta

Nessun passo indietro invece per quanto riguarda alcuni personaggi. La sua regola d’oro non cambia. Porte più che chiuse per i volti che hanno partecipato a Grande Fratello, Isola dei Famosi e programmi simili.

“Si fanno tantissimi reality e ci sono tantissime persone che transitano da un reality all’altro, raccontando sé in continuazione. Viene a mancare il gusto della scoperta per la prima volta, che è quello che dobbiamo dare al pubblico di Ballando. La novità di qualcosa non ancora raccontato”.

Nessun dubbio invece per quanto riguarda il gruppo dei giudici. Stavolta le voci su potenziali addii non si sono fatte sentire e la conduttrice ha spento ogni indiscrezione prima che possa partire: “Ci saranno tutti. Ci vogliamo bene e nelle famiglie è giusto confrontarsi alle volte, magari con opinioni diverse”. Ogni riferimento a Guillermo Mariotto (non) è puramente casuale.