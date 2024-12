Fonte: IPA Milly Carlucci

Si è conclusa la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, non senza polemiche. È stata un’annata molto movimentata e colma di momenti che hanno scatenato discussioni. Mai come stavolta, dunque, a un passo dal ventennale, occorre fare il punto e precisare cosa ha convinto e cosa è necessariamente da bocciare.

La necessità di un “cattivo”

Che si tratti di Ballando con le Stelle o di Amici, la sceneggiatura è sempre presente e, in alcuni casi, alquanto chiara. Occorre dare al pubblico differenti storie, a partire dal personaggio di turno in chiaro contrasto con la giuria. Qualcosa di cui parlare anche nei salotti annessi, come Domenica In di Mara Venier, che ha ospitato tutti i volti dello show di Milly Carlucci.

Ricordiamo Teo Mammucari e ancor prima lo squalificato Enrico Montesano. Stavolta però ci si è superati, dal momento che c’era l’imbarazzo della scelta. La villain (annunciata) è risultata Sonia Bruganelli ma avremmo perfettamente potuto avere Luca Barbareschi.

Per lui, invece, la sceneggiatura ha previsto un’operazione simpatia. Qualcosa che è andato anche un po’ oltre, indirizzandosi chiaramente verso una maggiore umanizzazione dell’attore, regista e politico. Da una parte l’ex moglie di Paolo Bonolis tra litigi e interviste polemiche. Dall’altra, invece, il pensiero alla famiglia, le lacrime, gli elogi e gli episodi commoventi raccontati.

Il caso Mariotto

Quanto accaduto in studio, e fuori, con Guillermo Mariotto è il vero elefante nella stanza di questa stagione. Un caso gestito in maniera decisamente rivedibile. Ha garantito ascolti, certo, ma ha anche generato un clima d’astio nei confronti della trasmissione.

Di certo lo show non ne risentirà sul lungo periodo, sul fronte ascolti, ma resterà una macchia e ora, inevitabilmente, si starà discutendo del futuro del giudice. Ciò non vuol dire che verrà allontanato ma, pare logico, si staranno vagliando delle possibilità.

Da tempo il pubblico mal sopporta i suoi commenti ma non è mai stato superato il limite come stavolta. L’addio allo studio, le scuse di vario genere, la scena riprovevole con Staffelli alla consegna del Tapiro e non solo. A questo teatrino si è aggiunta l’assenza durante la finale. Fino a questo punto si è optato per le mezze misure ma sembra giunto il momento di schierarsi in maniera chiara.

Lo spettacolo di Guaccero e Nargi

Spiace che polemiche e protagonismi abbiano avuto spesso la meglio su chi, con dedizione e talento, ha dato tutto a questa edizione di Ballando con le Stelle. Fa di certo più scalpore Massimiliano Ossini che si scaglia contro i voti, ritenendo impensabile “ricevere questo trattamento”.

Si dovrebbe però parlare maggiormente di Bianca Guaccero e Federica Nargi. La vittoria finale è andata alla prima ma si potrebbe parlare di un pareggio. Una sfida testa a testa amicale e serena, come non accadeva da tempo. Nessuna frecciatina, tanti sorrisi, sudore e splendide esibizioni.

Nota speciale per Francesco Paolantoni, che ha dimostrato di non essere soltanto la vena comica di certe trasmissioni. Attore e professionista consumato, ha accettato la veste ilare al fianco di Carlo Conti, laddove voluta, ma l’ha rifiutata stavolta, in quanto costretta.

La giuria non lo ha mai apprezzato ma lui ha evitato di dare in escandescenze, regalando clip a destra e manca sui social. Le capacità nel ballo mancheranno ma la signorilità permane, così come il rispetto per programma e pubblico. Basti pensare a quando ha ballato da solo dopo l’infortunio della maestra Kuz’mina.