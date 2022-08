Ballando con le stelle 2022, giuria e maestri: chi lascia e chi resta

Fonte: IPA Ballando con le stelle 2022: tutte le novità

Prende forma il cast di Ballando con le stelle 2022, in partenza dal prossimo 8 ottobre. Milly Carlucci ha voluto stravolgere le carte in tavola, apportando significative modifiche tra addii, conferme e grandi ritorni, dalla giuria al corpo di ballo. Roberta Bruzzone non ricoprirà più il ruolo di commentatrice a bordo campo mentre nella giuria popolare, oltre a Rossella Erra, ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Oltre a cinque, nuovi maestri di danza: tutte le novità.

Ballando con le stelle 2022: Roberta Bruzzone lascia, novità nella giuria popolare

La nuova edizione di Ballando con le stelle è in fase di costruzione, ma Milly Carlucci ha già le idee ben chiare su come dovrà essere il ritorno in tv del dance show di Rai1. Il programma prenderà il via il prossimo 8 ottobre e le indiscrezioni parlano di un ampio cast di concorrenti, su cui la conduttrice ha deciso di puntare. Grandi novità in vista anche nella giuria e nel corpo di ballo, che ha dovuto fare i conti con l’addio di Vito Coppola pronto a lavorare per la versione inglese del programma, Strictly Come Dancing.

Come riportano le anticipazioni di questi giorni, segnalate anche da Davide Maggio, il ruolo di commentatrice a bordo campo non sarà più ricoperto da Roberta Bruzzone. Confermata invece la presenza del giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano, che verrà affiancato da un ospite diverso per ogni puntata. Novità anche nella giuria popolare: oltre alla confermatissima Rossella Erra vi saranno anche Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che tornano così nel programma ma non nelle vesti di maestri di danza.

Rimane invece invariata la composizione della giuria ufficiale: confermati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Squadra che vince non si cambia, avrà pensato Milly Carlucci.

Ballando con le stelle: cinque new entry nel corpo di ballo

Ma le novità non finiscono qui: Ballando con le stelle tornerà infatti con alcune new entry nel corpo di ballo. Dopo gli addii di Vito Coppola, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, Milly Carlucci è corsa ai ripari “assumendo” nuovi insegnanti di danza, chiamati ad accompagnare i concorrenti della nuova edizione: si tratta di Pasquale La Rocca, Simone Casulo, Roly Maden, Simone Arena e Moreno Porcu. Oltre a loro, sono previsti due graditi ed attesi ritorni: Veera Kinnunen, che torna dopo la maternità, e Angelo Madonia, protagonista della terza edizione in coppia con Pamela Camassa e che ha poi affiancato i ballerini per una notte nelle edizioni successive.

Sembra dunque tutto pronto e la squadra è quasi al completo, compreso il cast di concorrenti, in attesa di ufficialità. Come rivela TV Sorrisi e Canzoni a gareggiare in pista, oltre ai confermati Iva Zanicchi e Gabriel Garko, ci saranno Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Dario Cassini, Enrico Montesano, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Ema Stokholma, Paola Barale, Alex Di Giorgio e Lorenzo Biagiarelli, il quale troverà in giuria la compagna Selvaggia Lucarelli.

Un cast ricco di nomi importanti, pronti ancora una volta a mettersi in gioco in tv, questa volta a ritmo di tango, salsa e cha cha cha.