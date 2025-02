Ascolti tv del 9 febbraio: la sfida tra Mina Settembre, Tradimento e Le iene

Fonte: IPA Serena Rossi

A pochi giorni dall’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo, la gara agli ascolti del palinsesto è ancora aperta: nella serata di domenica 9 febbraio, protagonisti delle reti sono stati la serie Mina Settembre su Rai 1, 911 su Rai 2 e gli approfondimenti di Report su Rai 3.

Mediaset, invece, ha scelto di mandare in onda Tradimento su Canale 5 e i servizi de Le iene su Italia 1. Grande entusiasmo, poi, per la consueta puntata domenicale di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove. Ma chi ha totalizzato gli ascolti maggiori in questa domenica 9 febbraio 2025?

Prima serata, ascolti tv del 9 febbraio

Nella serata di domenica 9 febbraio 2025, grande sfida di ascolti per i palinsesti dei principali canali televisivi. A qualche giorno dall’inizio della kermesse di Sanremo 2025, che terrà incollati i telespettatori da martedì 11 a sabato 15 febbraio, i programmi domenicali continuano a riscontrare un ottimo successo.

Su Rai1, la quinta e penultima puntata della fiction Mina Settembre 3 interessa 4.304.000 spettatori pari al 24.3% di share: un risultato che la posiziona al primo posto battendo gli avversari. Per quanto riguarda Rai2, 9-1-1 intrattiene 658.000 spettatori (3.2%) e 9-1-1 Lone Star 565.000, il 3%. Su Rai3, dopo Report Lab e la presentazione che interessa 1.473.000 persone, ovvero il 7.1%di share, dalle 22:32 alle 22:59 Report segna 1.557.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 672.000 spettatori (4.6%).

Per quanto riguarda le reti Mediaset, su Canale5, Tradimento conquista 2.061.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Italia1 la puntata de Le Iene incolla davanti al video 1.536.000 spettatori con il 9.3%.

Su La7 D-Day Il Giorno più Lungo raggiunge 286.000 spettatori e il 2.1%. Attacco al potere: Olympus Has Fallen di TV8 ottiene 318.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove, invece, Che Tempo Che Fa raduna 1.483.000 spettatori con il 7.2% nella presentazione, 1.838.000 spettatori con il 9.1% nella prima parte dalle 21:15 alle 22:25 e 902.000 spettatori con il 7.4% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo dalle 22:25 alle 0:52 (L’Importante è Finire a 302.000 e il 6.4%).

Ascolti tv: l’Access Prime Time del 9 febbraio

Per quanto riguarda l‘Access Prime Time, il Prima Festival di Rai 1 segna 4.811.000 spettatori con il 23.5%. Un ottimo risultato, ma che non supera quello di Affari Tuoi, che arriva a 6.102.000 spettatori e al 29.2% di share.

Su Canale5 Paperissima Sprint fa ridere 2.741.000 spettatori pari al 13.1%, mentre su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.302.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 1.048.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 865.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica interessa 778.000 spettatori (3.7%): su Tv8, 4 Ristoranti arriva a 586.000 spettatori pari al 2.8%.

Il Preserale del 9 febbraio

Nel Preserale del 9 febbraio, i dati indicano che su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un ascolto medio di 3.386.000 spettatori pari al 21.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.526.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5 Avanti il Primo piace a 2.791.000 spettatori (18.5%), mentre Avanti un Altro coinvolge 3.515.000 spettatori (19.6%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (455.000 – 3.2%), Blue Bloods totalizza 508.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 659.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag viene seguito da 494.000 spettatori (3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 551.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.414.000 spettatori (12.6%). A seguire Blob segna 856.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 869.000 spettatori (4.4%). Su La7 Qualcosa è Cambiato segna 246.000 spettatori e l’1.6%.