Ascolti tv dell’8 settembre, l’Italia di Gattuso fa saltare Stefano De Martino

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti

Ancora una volta Stefano De Martino viene sacrificato. Su Rai 1 scende in campo la Nazionale di calcio e Affari Tuoi salta.

Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5 si è potuto rilassare, nessuna sfida contro Stefano De Martino. Affari Tuoi non è andato in onda lunedì 8 settembre, per lasciare spazio su Rai 1 alla partita di qualificazione del Mondiali, Israele-Italia.

In prima serata, oltre al calcio, è andato in onda su Canale 5 l’iconico film, Il diavolo veste Prada, in attesa di vedere al cinema il sequel. Su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro ha intervistato il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla più stretta attualità e in particolare, sul tema della sicurezza.

Su Rai 2 è tornato l’appuntamento con Formidabile Discoring – Le origini e su Rai 3 il film Dog Days. Mentre La7 ha trasmesso il documentario, Roma di piombo Diario di una lotta.

Prima serata, ascolti tv dell’8 settembre: la Nazionale vola al 39,1%

Su Rai 1 Israele-Italia incolla al piccolo schermo spettatori pari al 7.567.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Canale5 Il diavolo veste Prada ha conquistato 1.980.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Formidabile Discoring intrattiene 713.000 spettatori pari al 4.4%.

Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 1.039.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Dog Days segna 527.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 658.000 spettatori (5.1%). Su La7 Roma di Piombo – Diario di una Lotta raggiunge 196.000 spettatori e l’1.6%. Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ottiene 298.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy raduna 493.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati dell’8 settembre: La Ruota della Fortuna in calo per colpa della partita

Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.315.000 spettatori pari al 21.4%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 485.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 956.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 969.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.397.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 758.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 639.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 937.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 Foodish arriva a 458.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 454.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.508.000 spettatori pari al 24.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.707.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.357.000 spettatori (14.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.071.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (385.000 – 4.3%), The Rookie totalizza 597.000 spettatori con il 5.1% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 701.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 331.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami segna 475.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.056.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 831.000 spettatori (5%), mentre Riserva Indiana sigla 732.000 spettatori (4.1%).

Su Rete4 10 Minuti interessa .000 spettatori (%), mentre La Promessa appassiona 771.000 spettatori (4.7%). Su La7 Grantchester raduna 134.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 368.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (296.000 – 3.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 518.000 spettatori con il 3.3%.