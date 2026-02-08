Ascolti tv 7 febbraio, sfida aperta tra The Voice Kids e C’è Posta per Te

Sabato dopo sabato si consuma la sfida tra "C’è Posta per Te" e "The Voice Kids": chi ha vinto nella gara degli ascolti tv

IPA The Voice Kids

La guerra degli ascolti del sabato sera continua ad avere due protagoniste assolute: Antonella Clerici e Maria De Filippi. La prima conduce su Rai1 il talent show The Voice Kids , che vede sfidarsi giovanissimi concorrenti dall’ugola d’oro; la seconda, con il suo C’è Posta per Te, commuove il pubblico di Canale 5 con storie di amori tormentati e ricongiungimenti familiari.

Piuttosto variegata la programmazione delle altre reti: su Rai 2 sono andate in onda le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina. L’appuntamento sportivo, inaugurato con una bellissima cerimonia d’apertura, si protrarrà per circa due settimane, fino al 22 febbraio. Su Rai 3, invece, spazio per l’attualità con Massimiliano Ossini e La città ideale.

Grande cinema, infine, sulle reti Mediaset: su Rete 4 gli spettatori hanno potuto seguire le avventure di Bud Spencer e Terence Hill in Miami Supercos – I poliziotti dell’ottava strada; mentre su Italia 1 l’appuntamento è stato all’insegna della comicità con Una notte al museo 2 – La fuga. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 7 febbraio? Ecco tutti dati della serata.

Ascolti 7 febbraio, Maria De Filippi batte Antonella Clerici

Nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, il programma più visto è stato C’è Posta per Te su Canale 5, che ha incollato davanti al video 3.590.000 spettatori con uno share del 23.9% dalle 21:24 alle 00:37. Su Rai1 The Voice Kids ha intrattenuto 3.207.000 spettatori pari al 21.6% dalle 21:22 alle 00:44. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 sono state la scelta di 1.989.000 spettatori pari al 10.7% con il Curling dalle 21:01 alle 22:03 e 2.088.000 spettatori pari al 12% con il Pattinaggio Artistico dalle 22:06 alle 23.

Su Italia1 Una notte al museo 2 – La fuga ha radunato 757.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 La Città Ideale ha raggiunto 571.000 spettatori e il 3.5%, mentre su Rete4 Miami Supercops ha totalizzato 506.000 spettatori (3%). Su La7 In Altre Parole ha conquistato 1.215.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 580.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Access Prime Time, i dati del 7 febbraio

Su Rai1 Affari Tuoi, con Stefano De Martino, ha totalizzato 4.172.000 spettatori (22.5%) dalle 20:41 alle 21:20. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.240.000 – 17.9%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.010.000 spettatori e il 21.5% dalle 20:45 alle 21:21. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha incollato davanti al video 960.000 spettatori (5.2%).

Su Rai3 La Confessione è stato scelto da 770.000 spettatori con il 4.2% (Finale a 605.000 e il 3.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 873.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 672.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è arrivato a 317.000 spettatori e l’1.7%.