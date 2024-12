Ascolti tv del 6 dicembre, Antonella Clerici e Claudio Amendola: la sfida continua

Fonte: IPA Antonella Clerici

Come ogni venerdì sera, anche il 6 dicembre, in tv Antonella Clerici con The Voice Kids su Rai 1 si è scontrata con Claudio Amendola, protagonista della fiction, Il Patriarca 2 su Canale 5.

Antonella Clerici ha festeggiato il suo 61esimo compleanno con The Voice Kids. La trasmissione, che è uno dei tanti successi di Rai 1, vede in competizione giovani talenti dai 7 ai 14 anni, che si sono esibiti davanti ai giudici, Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.

La nuova puntata del Patriarca 2 su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena tra minacce e gravidanze inaspettate. Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Farwest dove Salvo Sottile si è confrontato Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. E poi ha parlato dei limiti del dispositivo antistalking tra falsi allarmi, tempi di risposta lunghi, perdita di segnale Gps, batterie che si scaricano.

Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo per omicidio aggravato da premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere. A sorpresa, escluse le aggravanti di crudeltà e stalking. Nel corso della puntata, sono emerse anche le novità sulla vicenda di Liliana Resinovich.

Prima serata, ascolti tv del 6 dicembre

Su Rai1 The Voice Kids ha interessato 3.826.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale5 Il Patriarca 2 ha conquistato 2.180.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 Benvenuti in casa Esposito intrattiene 437.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri incolla davanti al video 778.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 FarWest segna 464.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.186.000 spettatori (8.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 801.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Skyfall ottiene 356.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza raduna 1.034.000 spettatori (5.7%). Sul 20 U.S. Marshals – Caccia senza tregua fa sintonizzare 312.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Prey è scelto da 334.000 spettatori (1.8%). Su Iris Di nuovo in gioco è seguito da 337.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiPremium Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2 sigla 194.000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time, dati del 6 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.245.000 spettatori (22.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.560.000 spettatori (27.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.700.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 433.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.374.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.143.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.483.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 979.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 964.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.659.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 100% Italia gioca con 302.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 399.000 spettatori con il 2% nella prima parte di breve durata e 533.000 spettatori con il 2.6% nella seconda parte. Su La5 Uomini e Donne raggiunge 263.000 spettatori e l’1.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.998.000 spettatori pari al 21.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.227.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.416.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.605.000 spettatori (23%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (445.000 – 3.6%), Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile totalizza 314.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 405.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 615.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.285.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 894.000 spettatori (4.9%) e Nuovi Eroi sigla 859.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 857.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 237.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Maitre Chocolatier – Talenti in Sfida ha conquistato 197.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (256.000 – 2%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 326.000 spettatori con l’1.8%.