Ascolti tv del 30 ottobre, Noi del Rione Sanità contro il GF. E De Martino spiazza

IPA Stefano De Martino

A sorpresa il Grande Fratello ha raddoppiato l‘appuntamento ed è andato in onda su Canale 5 anche di giovedì, oltre che di lunedì. Ma Simona Ventura non ha potuto stare tranquilla, infatti ha dovuto fare i conti con un’altra fiction di Rai 1.

Infatti, se il lunedì è stata sempre battura da Blanca 3, il giovedì si è scontrata con la seconda puntata della serie Noi del Rione Sanità.

Su Rai 2 è tornato l’appuntamento con Splendida Cornice con Geppi Cucciari, mentre su Rai 3 è andato in onda un nuovo episodio di Ritorno in Paradiso. Su Rete 4 a Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha intervistato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Italia 1 ha trasmesso il film Vendetta. Su La7 è andata in onda PiazzaPulita.

Mentre la situazione di Stefano De Martino con Affari Tuoi ormai è diventata oggetto della satira di Fiorello. Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna è imbattibile.

Prima serata, ascolti tv del 30 ottobre: il GF è un flop

Su Rai 1 Noi del Rione Sanità incolla al piccolo schermo 2.769.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.620.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 801.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video 985.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.142.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 685.000 spettatori (5.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 821.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ottiene 336.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna 447.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 30 ottobre: Gerry Scotti vince, De Martino migliora

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.951.000 spettatori (20.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.820.000 spettatori (23.4%) dalle 20:51 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.949.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.054.000 spettatori pari al 24.7% dalle 20:49 alle 21:55.

Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 447.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.122.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.097.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.349.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.014.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 782.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.675.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 490.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 481.000 spettatori con il 2.3%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 631.000 spettatori e il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.337.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.501.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.117.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.066.000 spettatori (18.8%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (433.000 – 3.5%), N.C.I.S. Hawai’i conquista 492.000 spettatori con il 3.1% nel primo episodio e 600.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 291.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. Miami segna 558.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.292.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 963.000 spettatori (5.2%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 955.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.013.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 1.032.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 342.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 375.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (332.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 653.000 spettatori con il 3.5%.

