Ascolti tv del 23 ottobre, Noi del Rione Sanità contro la Hunziker. De Martino nei guai

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino sta diventando un caso televisivo, perché questa stagione di Affari Tuoi non riesce a conquistare il vertice della classifica degli ascolti tv, restando costantemente dietro a Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna su Canale 5 sta facendo dei risultati clamorosi, tanto da scalzare dal prime time Striscia la Notizia, fino a quest’autunno intoccabile.

Mentre Rai 1 sta cercando di aggiustare il tiro fino a pensare di sostituire De Martino nella conduzione dei “pacchi”, in prima serata ha mandato in onda il primo dei tre episodi della mini serie Noi del Rione Sanità. Mentre su Canale 5 Michelle Hunziker ha condotto Io Canto Family.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Paolo Del Debbio e il suo Dritto e Rovescio, dove era ospite il presidente del Senato Ignazio La Russa. Su Rai 3 Geppi Cucciari ha condotto Splendida Cornice, in studio con lei Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Dan Brown.

Su Italia 1 è andato in onda il film Red Sparrow e su Rai 2 Ore 14 Sera. Mentre su La7 Corrado Formigli ha condotto Piazzapulita.

Prima serata, ascolti tv del 23 ottobre

Su Rai1 Noi del Rione Sanità ha interessato 3.123.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 Io Canto Family ha conquistato 2.173.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 781.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Red Sparrow incolla davanti al video 845.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 975.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 699.000 spettatori (5.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 823.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 la partita di Europa League – Nottingham Forest-Porto ottiene 469.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna 495.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, dati del 23 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.812.000 spettatori (18.9%) e, dopo la presentazione di 4 minuti (3.738.000 – 18.2%), Affari Tuoi arriva a 4.678.000 spettatori (22.1%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 5.162.000 spettatori pari al 24.4% dalle 20:49 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 452.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.173.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.184.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.416.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 995.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 810.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.739.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Europa League Live arriva a 310.000 spettatori e l’1.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 561.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.245.000 spettatori pari al 24.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.248.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.795.000 spettatori (14.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.934.000 spettatori (19%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (381.000 – 3.2%), N.C.I.S. Hawai’i 451.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 631.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 275.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. Miami segna 545.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.246.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 919.000 spettatori (4.9%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 918.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti interessa 849.000 spettatori (5.2%), mentre La Promessa intrattiene 1.010.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 222.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 350.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (287.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 647.000 spettatori con il 3.5%.