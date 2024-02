Ascolti tv del 28 febbraio, Massimo Giletti torna in Rai ma non sfonda

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

La TV fa 70 e Massimo Giletti è tornato in prima serata su Rai 1 con lo show amarcord. Mentre su Canale 5 Alfonso Signorini procede con le eliminazioni al Grande Fratello. E su Rai 2 l’appuntamento è per Mare Fuori 4.

Dopo il boom della fiction Gloria con Sabrina Ferilli, su Rai 1 l’appuntamento è con uno show celebrativo. La Televisione italiana compie 70 anni e la Rai, che fu la prima a mandare in onda le trasmissioni del “servizio televisivo regolare” a partire dal 3 gennaio 1954, la festeggia affidando a Massimo Giletti (non senza polemiche) la conduzione di un grande evento.

Amadeus, Carlo Conti, Antonella Clerici, Fiorello, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Giancarlo Magalli, Maria De Filippi, Noemi, Giorgia, Francesco Gabbani, Serena Rossi, Marisa Laurito, Claudia Gerini, Angelina Mango, Piero Chiambretti, Francesca Fagnani, Nina Soldano, Andy Luotto, Gaia, Vito Molinari, Colapesce e Di Martino si avvicendano sul palco. Ma molti altri grandi nomi partecipano a La TV fa 70.

Intanto su Canale 5, nella Casa del Grande Fratello si respira aria di crisi tra Anita e Garibaldi, che non riesce a trattenere la gelosia nei confronti dell’amica del cuore. Gli altri inquilini sono ormai convinti che da parte sua ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel frattempo, dopo mesi di lontananza e diffidenza, si intravede un riavvicinamento di Beatrice verso Giuseppe.

Su Rai 3 invece torna l’appuntamento con Chi l’ha visto? che si occupa ancora del mistero della morte di Liliana Resinovich. Mentre su Rete 4 Mario Giordano conduce Fuori dal coro.

Prima serata, ascolti tv del 28 febbraio: La TV fa 70 vince, GF ingessato

Su Rai 1 La TV fa 70 incolla al piccolo schermo 2.511.000 spettatori pari al 20% di share mentre su Canale 5 il Grande Fratello piace a 2.239.000 spettatori con uno share del 16.5%; su Rete 4 Fuori dal Coro raggiunge 670.000 spettatori (4.5%), su Rai 3 Chi l’ha visto? interessa a 1.855.000 spettatori pari al 10.7%. Su Italia 1 Taken 3 – L’ora della verità appassiona 1.439.000 spettatori con il 7.7%.. Su Rai 2 Mare Fuori 4 ottiene 995.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su La7 Una Giornata Particolare – I Medici: La congiura dei pazzi in replica segna 899.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent arriva a 560.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Stargate – La porta delle stelle sigla 320.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 28 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti appassiona 4.371.000 spettatori (21.4%) e Affari Tuoi conquista 5.313.000 spettatori con il 25.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.213.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 TG2 Post sigla 643.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ottiene un ascolto medio di 1.441.000 spettatori (6.9%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre intrattiene 1.463.000 spettatori (7.1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.825.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Prima di Domani è visto da 530.000 spettatori pari al 2.5%. Su La7 Otto e Mezzo interessa a 1.806.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 400.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica raduna 708.000 spettatori (3.4%).

Il preserale, dati del 28 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.384.000 spettatori pari al 23.3% mentre L’Eredità è visto da 4.632.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.582.000 spettatori (19%) mentre Avanti un Altro! ottiene 3.781.000 spettatori (22.4%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 303.000 spettatori (2.6%) mentre TG Sport Sera sigla 395.000 spettatori con il 3%. A seguire Castle piace a 496.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 645.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 408.000 spettatori con il 2.7% mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 540.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.591.000 spettatori pari al 14.2%. Blob raduna 1.145.000 spettatori pari al 5.7% e Caro Marziano piace a 1.263.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 526.000 spettatori (2.7%). Su La7 Padre Brown raduna 206.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 296.000 spettatori (1.7%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è visto da 522.000 spettatori (2.8%).