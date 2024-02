Ascolti tv del 14 febbraio: Mare Fuori 4 sfida il Grande Fratello

Fonte: Sabrina Cirillo Maddalena Stornaiuolo è Maddalena in Mare Fuori 4

Attesa finita per Mare Fuori 4 che torna in tv su Rai2 mercoledì 14 febbraio in prima serata e se la vede subito con il Grande Fratello di Alfonso Signorini in onda su Canale 5.

Serata di grandi appuntamenti televisivi quella di San Valentino. Per celebrare l’amore le canzoni di Claudio Baglioni sono l’ideale e così su Rai 1 va in scena aTuttoCuore, lo spettacolo evento dell’artista che ha scelto questo progetto per il countdown del suo addio alle scene. Invece su Rai 2 finalmente arriva la quarta stagione di Mare Fuori (leggi la nostra intervista a Maddalena Stornaiuolo), anticipata dal grande successo dei primi 6 episodi già disponibili su RaiPlay che hanno fatto il record di visualizzazioni.

Su Canale 5 doppio, eccezionale, appuntamento settimanale col Grande Fratello dove si accendono scintille per la Festa degli innamorati con un ritorno di grande intensità: Mirko, per qualche giorno, resta a Cinecittà in veste di “vicino di casa”. Anche per Anita è un San Valentino speciale: il fidanzato Edoardo, che per mesi ha aleggiato nell’aria, finalmente e in maniera del tutto inaspettata, varca la Porta Rossa.

Su Rai 3 torna l’appuntamento con Chi l’ha visto? che si occupa di nuovo del caso di Liliana Resinovich: per la prima volta in studio con Federica Sciarelli il marito Sebastiano Visintin. Sono analizzati con lui i tanti dubbi sulla morte della moglie e i dissapori con la famiglia di Liliana, ma tutti sono d’accordo nel dire che non si è suicidata.

Prima serata, ascolti tv 14 febbraio: il Grande Fratello convince

Mercoledì 14 febbraio 2024, su Rai 1 va in onda aTUTTOCUORE che conta 1.661.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello conquista (vincendo la serata) 2.147.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 la prima puntata di Mare Fuori 4 raduna .000 spettatori pari al % di share (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Italia1 Io vi troverò appassiona .000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo una presentazione (.000 – %), Chi l’ha Visto? segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Corototalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare – L’approvazione della Regola di Francesco in replica segna .000 spettatori e il %. Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico arriva a .000 spettatori (%). Sul Nove Solomon Kane sigla .000 spettatori con il %. Sul 20 V per Vendetta registra .000 spettatori (%). Su Rai4 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata arriva a .000 spettatori (%). Su Iris Debito di sangue è visto da .000 spettatori (%). Su RaiMovie Gloria Bell interessa .000 spettatori (%). Su Twentyseven La famiglia Addams coinvolge .000 spettatori (%). Su La5 La leggenda di un amore: Cinderella appassiona .000 spettatori (%).



