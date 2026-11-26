In tv è la serata delle donne e sono loro che si contendono lo share. Su Rai 1 Fiorella Mannoia, insieme a Carlo Conti, è la grande protagonista di Una Nessuna e Centomila, lo spettacolo che si è tenuto all’Arena di Verona per raccogliere fondi a favore delle donne vittime di violenza.
Francesca Chillemi è invece tornata su Canale 5 con il consueto appuntamento del mercoledì con la fiction, Viola come il mare.
Su Rai 2 è andato in onda Patù e su Rai 3 Chi l’ha visto?. Italia 1 ha trasmesso il film I mercenari 3 e Rete 4 È sempre Cartabianca. Su La7 Una giornata particolare è stata dedicata a una donna del passato, Lucrezia Borgia.
Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 25 novembre