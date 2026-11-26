Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - Una Nessuna Centomila Fiorella Mannoia e Carlo Conti in "Una Nessuna Centomila"

In tv è la serata delle donne e sono loro che si contendono lo share. Su Rai 1 Fiorella Mannoia, insieme a Carlo Conti, è la grande protagonista di Una Nessuna e Centomila, lo spettacolo che si è tenuto all’Arena di Verona per raccogliere fondi a favore delle donne vittime di violenza.

Francesca Chillemi è invece tornata su Canale 5 con il consueto appuntamento del mercoledì con la fiction, Viola come il mare.

Su Rai 2 è andato in onda Patù e su Rai 3 Chi l’ha visto?. Italia 1 ha trasmesso il film I mercenari 3 e Rete 4 È sempre Cartabianca. Su La7 Una giornata particolare è stata dedicata a una donna del passato, Lucrezia Borgia.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 25 novembre