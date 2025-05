Ascolti tv 24 maggio, Carlo Conti sfida Andrea Bocelli (e Michelle Hunziker)

Fonte: IPA Michelle Hunziker

L’estate è vicina e inizia a farsi sentire con le repliche al sabato sera: il 24 maggio 2025 su Rai1 Carlo Conti ha condotto Con il Cuore – Nel Nome di Francesco, un evento benefico in diretta dalla Basilica Superiore di Assisi, ormai un appuntamento fisso per il palinsesto della Rai, con tanti ospiti, tra cui Arisa e Marcella Bella.

Domenica 18 maggio è ormai finito l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi: il sabato di Mediaset passa così in replica con Andrea Bocelli 30: The Celebration, un evento per celebrare i 30 anni di carriera del tenore, che è andato in onda per la prima volta l’11 dicembre 2024 (e in cui a condurre c’è anche Michelle Hunziker). E ancora su Rai2 è andato in onda F.B.I., Sapiens – Un solo pianeta su Rai3 mentre Italia1, come di consueto, punta ai film come Transformers – Il risveglio. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv di sabato 24 maggio?

Prima serata, ascolti tv del 24 maggio

Iniziamo con gli ascolti di sabato 24 maggio 2025 della prima serata. Su Rai1 è andato in onda Con il Cuore – Nel Nome di Francesco, che ha totalizzato 2.429.000 spettatori pari al 18% di share. Invece, Andrea Bocelli 30: The Celebration in replica ha convinto 1.556.000 spettatori (share dell’11.5%). F.B.I. su Rai2 ha conquistato 1.096.000 spettatori e il 6.7% di share, invece F.B.I. International è stato seguito da 983.000 spettatori (share 6.6%).

Sapiens – Un Solo Pianeta si è fermato a 645.000 spettatori e il 4.6%. Pelè su Rete4 ha totalizzato 757.000 spettatori, con il 5.3% di share. Proseguiamo con Transformers – Il risveglio su Italia1 che ha convinto 855.000 spettatori (6%). In Altre Parole su La7 è stato seguito da 947.000 spettatori con il 6.1% di share. E ancora 4 Ristoranti su Tv8 ha convinto 424.000 spettatori con il 2.8%, invece Accordi & Disaccordi sul Nove è stato seguito da 401.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, dati del 24 maggio

Ora passiamo agli ascolti di sabato 24 maggio 2025 dell’Access Prime Time. Partiamo da Affari Tuoi su Italia1 che è sempre una certezza: 5.204.000 spettatori e il 31.9% di share. Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 2.117.000 spettatori con il 12.9%. Il TG2 Post su Rai2 è stato scelto da 602.000 spettatori con il 3.6%. Un Alieno in Patria su Rai3 è stato seguito, invece, da 544.000 spettatori con il 3.4%.

4 di Sera Weekend ha conquistato 842.000 spettatori (e il 5.3% di share) nella prima parte, mentre nella seconda è stato seguito da 733.000 spettatori (4.4%). N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 ha radunato 1.014.000 spettatori, con il 6.3% di share. Infine, I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 307.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 24 maggio

L’Eredità – La Sfida dei 7 su Rai1 è stato scelto da 2.142.000 spettatori pari al 20.3%, invece L’Eredità da 3.037.000 spettatori pari al 23.5%. Caduta Libera – Le 10 Botole su Canale5 è piaciuto da 1.597.000 spettatori con il 16.2%, invece Caduta Libera è stato seguito da 2.139.000 spettatori (17.5%). Proseguiamo con TGSport Sera su Rai2, seguito da 366.000 spettatori e il 4.1% di share, Dribbling ha totalizzato 426.000 spettatori e il 4.4%, poi Equitazione – Piccolo Gran Premio un totale di 281.000 spettatori e il 2.4% , infine Blue Bloods da 510.000 spettatori con il 3.5%.

I TGR tengono informati su Rai3 1.811.000 spettatori e il 13.3% di share, invece Blob è stato scelto da 749.000 spettatori (5%). La Promessa su Rete4 ha convinto 744.000 spettatori (5.1%). Studio Aperto Mag su Italia1 è stato scelto da 342.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami da 456.000 spettatori (3.2%). Infine, Famiglie d’Italia su La7 in replica è stato scelto da 144.000 spettatori (1.2%), le Prove di Formula 1 su Tv8 da 791.000 spettatori (6%), e Little Big Italy sul Nove da 259.000 spettatori e il 2.2%.