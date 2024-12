Fonte: IPA Michelle Hunziker

Emozioni pure per Andrea Bocelli 30 – The Celebration: il primo appuntamento è andato in onda mercoledì 11 dicembre 2024. Risale al 1993 il momento saliente della carriera di Bocelli: una collaborazione con Zucchero ha cambiato completamente le sorti del suo destino. Un appuntamento più che godibile, nel segno della celebrazione di una carriera iconica. Convince anche Michelle Hunziker alla conduzione, ormai più che rodata nel prime time: le nostre pagelle.

Michelle Hunziker impeccabile. Voto: 8

Presentare una serata evento non è mai facile. Ma Michelle Hunziker è una conduttrice che non ha nulla da temere: il background è giusto per un evento importante come questo. Conduce, presenta, intervista: tra un brano e l’altro, l’abbiamo vista porre delle domande agli ospiti, da Giorgia a Ed Sheeran. Con classe, credibilità, professionalità ed eleganza. Menzione d’onore per il look sfoggiato al Teatro del Silenzio, che non poteva che essere una creazione sartoriale e raffinata del Re Giorgio Armani, con corpetto ricamato e scintillante e gonna in tulle a balze.

Zucchero e Andrea Bocelli, il duetto di Miserere. Voto: 10+

Sul palco del Teatro del Silenzio, location mozzafiato a Lajatico in Toscana (che è la terra natale del tenore), abbiamo assistito a un duetto da brividi, quello tra Zucchero e Andrea Bocelli. Un momento televisivo di spettacolo che ha profondamente commosso gli spettatori e i presenti all’evento. Non è stata scelta una canzone casuale: il primo brano di Andrea Bocelli 30 – The Celebration è Miserere, la canzone fortunata con cui Bocelli ha avuto la possibilità di farsi conoscere e lanciare la sua carriera. Era il 1992, Zucchero aveva scritto Miserere e aveva scelto Luciano Pavarotti per cantarla. Ma poi, in tour, Pavarotti non aveva potuto presenziare per via dei suoi tanti impegni e aveva fatto un nome: quello di Bocelli. Da qui è storia.

Giorgia, Bocelli e Vivo per lei. Voto da emozioni (10)

Non poteva mancare di certo Giorgia a The Celebration. Anche questo duello da pelle d’oca: con Vivo per lei, non abbiamo potuto fare altro che lasciarci guidare dalle emozioni del momento. Emozioni che abbiamo vissuto per la prima volta: forse l’abbiamo ascoltata mille volte nelle nostre cuffie, ma questa canzone non è mai stata cantata dal vivo da Bocelli e Giorgia insieme. Fino a questo momento. Una pietra miliare della nostra musica. E ora un momento televisivo indimenticabile per tutti i fan del tenore e dell’artista. Della bella musica, vera, genuina. E altrettanto potente ed evocativo è stato il momento di Elisa, che ha anche cantato Eppure sentire (un senso di te) con una maestria ed eleganza innata.

“Abbiamo fatto questa canzone dopo aver fatto Sanremo, abbiamo cantato con Pavarotti, davanti al Papa insieme, abbiamo avuto lo stesso manager”, ha svelato Giorgia alla Hunziker. “Il tempo è passato in un attimo, una canzone difficilissima che non cantavo da 30 anni”.

Un evento, questo, promosso in toto, di una bellezza quasi disarmante: la regia, la fotografia, la scaletta. Nemmeno una sbavatura: da Johnny Depp a Ed Sheeran, fino a Brian May sulle note di Who Wants to Live Forever dei Queen (con cui Bocelli non aveva mai cantato prima), la serata-evento è stata un successo di emozioni, con poche pause, giusto il tempo di metabolizzare l’eccellenza di una prima serata all’insegna della musica e dello spettacolo come non se ne vedevano da un po’. Il prossimo appuntamento è per il 18 dicembre.