Ascolti tv dell’11 dicembre, Andrea Bocelli su Canale 5 tocca il 16,4%. Su Rai 1 Oceania si ferma

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Una serata di altissimo profilo in tv quella di mercoledì 11 dicembre. Canale 5 ha proposto Andrea Bocelli 30 The Celebration, la prima delle due serate evento per celebrare il grande artista. Rai 1 ha risposto con il film Oceania, uno dei più grandi successi di casa Disney. Mentre su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?

La magia dunque è stata la vera protagonista della serata televisiva dell’11 dicembre, ma la battaglia per lo share è stata come sempre durissima. Michelle Hunziker ha avuto il grande onore di condurre la serata evento Andrea Bocelli 30 The Celebration. Si tratta del primo appuntamento per celebrare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Un traguardo importante che l’artista ha scelto di festeggiare in grande stile, con la famiglia e tanti amici, nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale.

A salire sul palco con lui nella prima serata sono stati invitati grandi artisti del calibro di Zucchero, Placido Domingo, Jose’ Carreras, Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Amos Bocelli, Christian Nodal, Shania Twain.

Rai 1 invece ha mandato in onda un kolossal della Disney Oceania, in prima visione tv. D’altro canto il natale si avvicina. Su Rete 4 Mario Giordano a Fuori dal Coro ha parlato del degrado delle periferie.

Prima serata, ascolti tv dell’11 dicembre: vince Bocelli

Su Rai 1 Oceania incolla al piccolo schermo 2.005.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 Andrea Bocelli 30: The Celebration conquista 2.492.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 il film con protagonista il detective Stucky Finché c’è prosecco c’è speranza intrattiene 1.256.000 spettatori pari al 7.2%. Su Italia1 Operazione 6/12: Attacco al Presidente incolla davanti al video 809.000 spettatori (5%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.558.000 spettatori e il 10% (presentazione di 14 minuti: 906.000 – 4.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 675.000 spettatori (5%). Su La7 Lenin: cronaca di un mistero raggiunge 651.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 l’incontro di Champions League: Borussia Dortmund – Barcellona ottiene 769.000 spettatori con il 4.2% (pre e post: 508.000 – 2.6%). Sul Nove La Corrida raduna 974.000 spettatori (5.7%), nella prima parte dalle 21:35 alle 23:21, e 713.000 spettatori (7.7%), nella seconda parte Il Vincitore dalle 23:26 alle 0.33

Access Prime Time, dati dell’11 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.654.000 spettatori (23.8%), mentre Affari Tuoi raduna 5.631.000 spettatori (28.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.908.000 spettatori pari al 14.6%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 501.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.287.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.192.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.361.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 947.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 774.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.629.000 spettatori e l’8.1%. Su Tv8 Champions League Live raccoglie 339.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 469.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte, e 521.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 dicembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.972.000 spettatori pari al 21.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.242.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.622.000 spettatori (19.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.744.000 spettatori (23.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (275.000 – 2.1%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 353.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio, e 536.000 spettatori con il 2.9%, nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 347.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 493.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.465.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 984.000 spettatori (5.2%) e Nuovi Eroi sigla 885.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 832.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 264.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 363.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 252.000 spettatori con il 2%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 407.000 spettatori con il 2.2%.