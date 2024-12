Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Andrea Bocelli

Emozioni all’orizzonte: in data mercoledì 11 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, è fissato l’appuntamento con la prima messa in onda di Andrea Bocelli 30 The Celebration ad aprire le due serate evento atte a celebrare il trentennale di carriera del noto tenore italiano.

Una voce unica e riconoscibile la sua, capace di toccare le corde del cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La sua carriera ha visto vendute oltre 90 milioni di copie e ricevuto importanti riconoscimenti quali cinque candidature ai Grammy Award e ben sei ai Latin Grammy Award. Due sono stati i Billboard Latin Music Award vinti, mentre sette i World Music Award. Va da sé come servisse un memorabile evento come questo per omaggiarla.

Al timone della trasmissione Michelle Hunziker, pronta a dare il suo contributo nell’onorare un traguardo tanto importante per l’artista. La location ad ospitare i festeggiamenti sarà il Teatro del Silenzio a Lajatico, in Toscana, città natale di Bocelli.

Andrea Bocelli 30, The Celebration: le anticipazioni dell’evento omaggio di Canale 5

Sulla note della sua inconfondibile voce a far da grande protagonista della serata, Andrea Bocelli farà dono agli spettatori del suo celebre repertorio: non mancheranno nemmeno momenti densi d’emozione grazie ad inattesi e speciali duetti che lo vedranno calcare quel palco accanto ad alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, gli stessi che hanno contribuito negli anni alla sua crescita artistica ed umana, portandolo ad avere una stella sulla Walk of Fame.

A prendere parte alla cerimonia saranno infatti straordinari ospiti di fama mondiale: qualche nome? Tra loro ci saranno Ed Sheeran, Laura Pausini, Will Smith, Zucchero, Placido Domingo, Giorgia, Jose’ Carreras, Johnny Depp, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Elisa, Aida Garifullina, Amos Bocelli, Sofia Vergara e molti altri ancora. A grande sorpresa, poi, ci sarà anche un duetto virtuale con Celine Dion con la complicità al pianoforte di David Foster.

Un posto speciale, sul palco così come nel cuore dell’artista, sarà riservato ai figli Amos, Matteo, e Virginia, pronti a condividere toccanti momenti con il padre anche in prima serata.

Tutti loro contribuiranno nel mettere a fuoco un incredibile racconto, utile a ripercorrere passo per passo la gloriosa carriera dell’uomo e dell’artista, oggi icona internazionale. Sarà un vero e proprio viaggio nell’arte, intriso di passione, nella vita del tenore che ha saputo conquistare il cuore del mondo intero con la sua musica: una lente posta non solo sulla sua incredibile carriera, ma anche sul suo lato più umano.

Andrea Bocelli 30, The Celebration: quando e dove vederlo

Andrea Bocelli 30, The Celebration ha tutte le carte in regola per essere un autentico appuntamento con le emozioni, il quale promette di coinvolgere tanto gli spettatori in loco quanto quelli nel salotto di casa propria. I due appuntamenti tv – rispettivamente fissati l’11 ed il 18 dicembre – saranno condotti da Michelle Hunziker che, con l’energia e l’empatia a contraddistinguerla, cercherà di rappresentare un filo diretto tra il pubblico e l’artista.

La messa in onda delle due serate evento è prevista per le 21.20, su Canale 5, ovviamente in streaming in contemporanea sull’app di Mediaset Infinity.