Clara: “Dispiaciuta per le persone a cui tengo”. Poi il pranzo a casa di Bocelli

Clara ha raccontato ad Alessandro Cattelan la piccola gaffe al pranzo con Bocelli e il modo in cui affronta le notizie che la riguardano

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Clara Soccini, 10 look che fanno fatto la storia tra glam e sensualità

Clara torna a raccontarsi: due Sanremo, nuovi progetti e una visibilità che cresce di giorno in giorno. In una chiacchierata con Alessandro Cattelan, la cantante ha parlato del modo in cui vive oggi l’attenzione del pubblico, del suo equilibrio con il gossip e di un episodio che sintetizza perfettamente il suo carattere: il pranzo a casa di Andrea Bocelli con Bryan May, e una piccola gaffe che la fa sorridere ancora oggi.

Clara, il rapporto col gossip e la popolarità

Clara sta attraversando quella fase della carriera in cui tutto succede velocemente: due Sanremo alle spalle, un pubblico che cresce a vista d’occhio e una visibilità che – nel bene e nel male – la obbliga a fare i conti con l’idea di essere osservata, commentata, interpretata.

Nel podcast Supernova, la cantante ha raccontato ad Alessandro Cattelan come affronta questa situazione. Da un lato c’è la soddisfazione di vedere il proprio lavoro funzionare, dall’altro quella sensazione sottile di essere sempre “letti” da qualcuno: “Mi piace perché significa che ce l’ho fatta nel mio sogno, ma a volte è difficile accettare che le persone possono e vogliono sempre sapere qualcosa di te e possono giudicarti”.

Clara ha poi ammesso di leggere ogni commento sui social, anche quando prova a mantenere il distacco. A volte risponde, a volte si ferma un passo prima, consapevole che l’esposizione è parte del gioco, ma anche che può diventare un terreno scivoloso.

Il gossip, per lei, non è un problema in sé. Dipende da come viene fatto: “Il gossip non è sbagliato se è sano, ma è sbagliato se è falso”.

E proprio una notizia infondata, la scorsa estate, l’ha toccata più del previsto: il presunto flirt con Fedez: “Ci abbiamo riso sopra entrambi, abbiamo smentito”, ha raccontato. Ma l’amaro è rimasto: “Mi è spiaciuto per chi ho vicino e chi amo, perché vedere una notizia del genere fa pensare ‘Ma che caspita’”.

All’epoca stava con un ragazzo che ha capito subito che non c’era nulla di vero. Eppure quella sensazione di dover proteggere gli altri da qualcosa che ti riguarda direttamente può pesare. “Non mi importa di quello che pensano le persone a cui non tengo. Se una notizia però può scalfire una persona a cui tengo mi dispiace. Se insultano me non mi interessa, ma se dovessero insultare la mia famiglia non so come reagirei”.

La gaffe al pranzo con Andrea Bocelli

C’è un episodio, tra i racconti di Clara, che sembra davvero una scena da film: il pranzo a casa di Andrea Bocelli. La sera prima aveva cantato con lui, un’esperienza già di per sé enorme. Ma il giorno dopo la sorpresa è stata ancora più grande. “Mi sono sentita un pesce fuor d’acqua. La sera prima avevo cantato con Bocelli e il giorno dopo mi svegliano dicendomi che mi aveva invitato a casa sua a pranzo anche con Bryan May”.

Una scena surreale: Clara ancora stordita dall’adrenalina del palco, Bocelli che la invita nella sua casa, e niente meno che il chitarrista dei Queen seduto al tavolo. Emozione pura, amplificata da quella sensazione di trovarsi nel posto giusto ma nel momento più imprevedibile possibile.

In mezzo a tutto questo, la gaffe. Una di quelle che fanno sorridere ogni volta che le si ripensa, perché raccontano un lato umano e istintivo che spesso il pubblico non vede. “Non ho portato nulla. Ero in una cascina e non ho portato nulla, chiedo scusa Andrea”, ha raccontato ridendo di sé.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!