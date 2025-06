Ascolti tv del 31 maggio, Andrea Bocelli contro la finale di Champions League

Fonte: Ansa Andrea Bocelli

Un palinsesto piuttosto variegato quello di sabato 31 maggio, tra film di vario genere, programmi di intrattenimento e il concerto di Andrea Bocelli. Canale5 ha infatti trasmesso Andrea Bocelli 30 – The celebration, per celebrare i 30 anni di carriera del celebre tenore italiano, con la partecipazione di amici e colleghi.

A dare filo da torcere alla programmazione Rai e Mediaset è stata però la finale di Champions League, che ha visto sfidarsi il Paris Saint-Germain contro l’Inter, con la schiacciante sconfitta dei neroazzurri.

Su Rai1 è invece andato in onda il film La gemma della nostra vita, mentre su Rai2 era in programma il thriller Inganno dal passato. Come ogni sabato sera Rai3 ha proposto il programma condotto da Mario Tozzi Sapiens – Un solo pianeta, mentre su Rete4 andava in onda Sabrina, film cult con Audrey Hepburn e William Holden.

Su Italia1 era in programma il film per famiglie Heidi, versione in live action della celebre bambina dei monti. Ma come sono andati gli ascolti di sabato 31 maggio? Scopriamolo insieme.

Prima serata, ascolti tv del 31 maggio: la finale di Champions League sbaraglia tutti

Nella serata di ieri, sabato 31 maggio 2025, su Rai1 La gemma della nostra vita ha intrattenuto 1.627.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Canale5 la replica di Andrea Bocelli 30: The Celebration ha raccolto davanti al video 1.286.000 spettatori con uno share dell’8.1%. Su Rai2 Inganno dal passato è la scelta di 607.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Heidi ha radunato 841.000 spettatori (5%).

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 586.000 spettatori e il 3.7%. Su Rete4 Sabrina totalizza un a.m. di 491.000 spettatori (3.2%). Su La7 Giovanna D’Arco conquista 242.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 la finale di Champions League – PSG-Inter sigla 6.424.000 spettatori con il 35.1%, mentre sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 374.000 spettatori con il 2.4%.

Access Prime Time, dati del 31 maggio

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.949.000 spettatori (21.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 1.571.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 324.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 985.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Un Alieno in Patria è seguito da 477.000 spettatori con il 3% (Gli Alieni Siamo Noi a 352.000 e l’1.9%).

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 632.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 488.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole è seguito da 713.000 spettatori (3.9%) mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 228.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 31 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 1.884.000 spettatori pari al 19.4%, mentre L’Eredità ha registrato 3.049.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.453.000 spettatori (15.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.753.000 spettatori (15.5%).

Su Rai2 Rugby – Serie A Elite Maschile segna 227.000 spettatori con il 2.7%, mentre Blue Bloods sigla 488.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 330.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. Miami raggiunge 427.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.718.000 spettatori pari al 13.7%, mentre Blob segna 632.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 La Promessa interessa 762.000 spettatori (5.5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia gioca con 133.000 spettatori (1.3%), sul Nove invece Little Big Italy raggiunge 268.000 spettatori e il 2.3%.