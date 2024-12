Le anticipazioni della seconda e ultima puntata di "Andrea Bocelli 30, The Celebration": gli ospiti attesi sul palco per celebrare Bocelli

Fonte: IPA Andrea Bocelli

Stasera mercoledì 18 dicembre 2024 va in onda la seconda e ultima puntata di Andrea Bocelli 30, The Celebration: alla conduzione ritroviamo Michelle Hunziker, dopo il successo della prima puntata, in cui abbiamo assistito a un crescendo di emozioni e di ospiti di caratura nazionale e internazionale. L’evento, mandato in onda da Canale5, celebra la carriera dell’artista, la sua musica e le collaborazioni che ha stretto negli anni.

Andrea Bocelli 30, The Celebration, ospiti e anticipazioni

Un nuovo appuntamento per lo show evento Andrea Bocelli 30, The Celebration, in cui ritroviamo la splendida Michelle Hunziker alla conduzione, dopo una prima puntata emozionante. Per il trentennale di carriera del tenore italiano, sul palco del Teatro del Silenzio a Lajatico in Toscana, città natale di Bocelli, salgono sul palco alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali.

Tra gli ospiti attesi della seconda e ultima puntata di Andrea Bocelli 30, The Celebration citiamo Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Will Smith, Matteo Bocelli, Russell Crowe, Sofia Vergara, Jose’ Carreras, Virginia Bocelli, David Foster, Lang Lang, Sofia Carson, Aida Garifullina, Franco Vassallo e Mariam Battistelli. Il primo appuntamento ha riscosso un notevole successo, di critica e di ascolti: 2.492.000 spettatori con uno share del 16.4%.

Per l’occasione importante, Andrea Bocelli ha scelto di festeggiare nella sua “casa”, il luogo natio, dove tutto è iniziato. Non a caso il primo cantante con cui ha duettato è stato Zucchero in Miserere: la collaborazione che lo ha “lanciato” e lo ha portato in giro per il mondo. Tra gli artisti italiani più amati, il traguardo del trentennale della carriera è stato una festa in grande stile, non solo con la famiglia – presenti sul palco anche i figli Matteo e Virginia – ma anche con gli amici, con gli artisti con cui fino ad oggi ha collaborato. Come per la prima puntata, Bocelli si esibisce con il suo celebre repertorio, ma potremo assistere anche a duetti memorabili.

Dove vedere Andrea Bocelli 30, The Celebration

Andrea Bocelli 30, The Celebration va in onda stasera 18 dicembre 2024 su Canale5, visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Prodotto da Friends TV per RTI in collaborazione con Veronica Berti per Almud e Francesco Pasquero per Maverick, oltre che con Mercury Studio, Impact Production, la serata evento è stata condotta da Michelle Hunziker.

L’evento è stato registrato lo scorso luglio, per celebrare la grande carriera dell’artista, con più di 90 milioni di dischi venduti. Gli spettatori? 30mila. Oltre a una squadra da sogno. “È stata una celebrazione irripetibile dell’arte tutta, del cinema e dello spettacolo, e direi anche della vita in generale. E questo piccolo grande miracolo lo devo a tanti meravigliosi amici artisti che hanno voluto partecipare a tale scommessa ‘formato kolossal’. Lo devo a mia moglie Veronica e a un team eccezionale che ha saputo dare forma a un sogno che, in fase progettuale, aveva fatto tremare i polsi a tanti, me compreso” ha raccontato il tenore a TV Sorrisi e Canzoni. Assente per motivi di salute la grande amica Celine Dion, con cui è stato realizzato un duetto virtuale. “È stato un piccolo grande miracolo poter conciliare le agende di ciascuno e avere, sullo stesso palco, l’olimpo dell’industria musicale e cinematografica”.