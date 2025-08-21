Ascolti tv del 20 agosto, Ho fatto 13 – I Festival di Pippo Baudo riaccende i ricordi

Mercoledì 20 agosto il palinsesto ha regalato agli spettatori "Ho fatto 13", uno speciale sui Festival di Pippo Baudo, ma anche "Rocco Schiavone" e "Sweet Country". Chi ha vinto la gara di ascolti

Ansa Pippo Baudo

Un mercoledì sera denso di scelta quello del 20 agosto, che ha visto i palinsesti muoversi tra ricordi, crime e grandi storie. Su Rai1 è andato in onda Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo, l’omaggio a uno dei volti più iconici della televisione italiana capace ancora di catalizzare l’attenzione del pubblico. Su Rai2 è tornato invece Rocco Schiavone 5, che ha riportato sul piccolo schermo le atmosfere cupe e irresistibili del vicequestore più amato dagli italiani.

Su Rai3, invece, spazio al cinema con Sweet Country, mentre su Canale5 il prime time ha offerto La ragazza alla pari. E per chi preferisce le corsie d’ospedale, su Italia1 è arrivata una nuova puntata di Chicago Med, che continua a fidelizzare il suo pubblico affezionato. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti del 20 agosto? I dati.

Ascolti tv del 20 agosto, i dati della Prima Serata

Nella serata di mercoledì 20 agosto 2025, Rai1 ha omaggiato ancora una volta Pippo Baudo, venuto a mancare il 16 agosto 2025. La rete manda in onda Ho Fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo, lo speciale sui suoi Sanremo che interessa 1.683.000 spettatori pari al 13,7% di share. Un bel risultato, che però non basta a vincere la gara di ascolti.

Su Canale5, infatti, La Ragazza alla Pari conquista 1.583.000 spettatori con uno share del 15,7% e salendo sul primo gradino del podio. Su Rai2, invece, la replica del primo episodio di Rocco Schiavone 5 intrattiene 912.000 spettatori pari al 6,6%.

Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 909.000 spettatori con il 7,2% e su Rai3 Sweet Country, iniziato alle 22, segna 216.000 spettatori (2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 601.000 spettatori (5,5%), mentre su La7 La Torre di Babele raggiunge 479.000 spettatori e il 3,5%.

Su Tv8 l’iconico Il Tempo delle Mele ottiene 233.000 spettatori (1,9%), e sul Nove EX raduna 364.000 spettatori con il 3%. Sul 20 After the Sunset fa sintonizzare 327.000 spettatori (2,4%). Su Rai4 S.W.A.T. è scelto da 231.000 spettatori (1,8%). Su Iris Proposta Indecente è seguito da 453.000 spettatori pari al 3,4%. Su RaiMovie Palermo Milano – Solo Andata sigla 282.000 spettatori (2%). Su RaiPremium Mina Settembre è la scelta di 220.000 spettatori con l’1,7%.

Access Prime Time, ascolti del 20 agosto

Per quanto riguarda la fascia Access Prime Time, su Rai1 Techetechetè raduna 2.501.000 spettatori (16%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti continua a ottenere ottimi numeri: raccoglie 4.133.000 spettatori pari al 26,3%. Su Italia1 N.C.I.S.: Unità Anticrimine raduna 922.000 spettatori (5,9%).

Su Rai3 la Diamond League è seguita da 659.000 spettatori (4,4%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 741.000 spettatori e il 4,8% nella prima parte e 639.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.053.000 spettatori (6,6%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 451.000 spettatori (2,9%). Sul Nove Amadeus, con il suo The Cage – Prendi e Scappa, raccoglie 466.000 spettatori con il 3%.

Preserale, i dati del 20 agosto

Nel Preserale, su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.343.000 spettatori pari al 21,9%, mentre Reazione a Catenacoinvolge 3.221.000 spettatori pari al 24,9%. Su Canale5 torna invece Enrico Papi con Sarabanda – Prima Sfida, che intrattiene 1.414.000 spettatori (14,6%), e Sarabanda che convince 2.031.000 spettatori (16,8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (404.000 – 4,3%), The Rookie totalizza 537.000 spettatori con il 4,6% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 670.000 spettatori con il 4,8%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag registra un a.m. di 342.000 spettatori pari al 3,1% di share; a seguire CSI: Miami sigla 356.000 spettatori (2,6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.032.000 spettatori (15,5%). Su Rete4 La Promessainteressa 829.000 spettatori (5,9%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 109.000 spettatori pari all’1% di share. Su Tv8 4 Hotel conquista 257.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (279.000 – 2,8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 346.000 spettatori con il 2,4%.