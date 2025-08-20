Anticipazioni di Ho fatto 13 – i Festival di Pippo Baudo: l’omaggio alla sua carriera a Sanremo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Pippo Baudo a Sanremo, l'omaggio Rai

Per la tv italiana Pippo Baudo è stato tantissime cose: conduttore, autore, scopritore di talenti e, soprattutto, un amico capace di entrare nelle case degli italiani per divertire e tenere compagnia.

Tra i tanti record, spicca la sua conduzione del Festival di Sanremo: 13 kermesse, una moltitudine di emozioni e la sicurezza di sapersi muovere su un palco tanto amato quanto rispettato, proprio come lui.

Ed è proprio per questo che stasera, mercoledì 20 agosto, la Rai dedica uno spazio speciale ai Festival di Pippo Baudo: 13 edizioni che hanno segnato la storia della kermesse, grazie alla musica ma anche alla simpatia e alla professionalità di un uomo che ha conquistato un posto unico nel cuore della televisione italiana.

“Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo”, anticipazioni

Un tributo affettuoso a chi per decenni ha fatto battere il cuore della televisione italiana. Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo arriva stasera, mercoledì 20 agosto, con una serata speciale che celebra non solo 13 Festival di Sanremo, ma anche l’uomo che li ha resi indimenticabili.

Perché Pippo Baudo, oltre che un ottimo conduttore, è stato un compagno di viaggio, un amico delle famiglie italiane, ospite nelle case degli spettatori con la sua voce calma, il suo sorriso rassicurante e una professionalità che oggi sembra quasi senza tempo.

Per questo motivo, la Rai ha scelto di dedicargli una serata indimenticabile. Un viaggio nel cuore di oltre quattro decenni di musica, emozioni e spettacolo, dagli anni ’60 ai primi anni 2000. Attraverso immagini d’archivio, filmati di grandi esibizioni, colpi di scena e momenti dietro le quinte, potremo rivivere l’atmosfera unica dei Festival condotti da Baudo: dal debutto di giovani talenti che sarebbero diventati icone, ai duetti e alle performance che hanno fatto la storia della musica italiana.

IPA

Ma il programma non si limita ai grandi numeri e ai record della kermesse e di uno dei suoi volti più importanti. Racconta anche l’uomo dietro il microfono: la sua ironia, la capacità di gestire imprevisti con classe, le storie divertenti e gli aneddoti che hanno reso i suoi Festival così vivi e riconoscibili che, messi insieme, hanno costruito il mito di Pippo Baudo.

Tra brani indimenticabili e ricordi condivisi, prende forma il ritratto di un uomo che nel corso della sua carriera ha conquistato intere generazioni con la sua eleganza, il suo sorriso e il calore umano.

“Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo”, quando e dove vederlo

La serata speciale con Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo va in onda stasera, mercoledì 20 agosto, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.30.

Un’occasione preziosa per rendere omaggio a un maestro che ha segnato la storia della televisione italiana. Per chi lo ha seguito fin dall’inizio e per chi lo ha scoperto guardando la tv con gli occhi dei propri genitori, questa serata è un ultimo saluto sentito, un momento per emozionarsi e sorridere, mentre Pippo Baudo rientra nelle nostre case ancora una volta attraverso le immagini dei suoi Festival.