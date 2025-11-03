Ascolti tv del 2 novembre, De Martino in difficoltà. Report in onda diffidato

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino

Nuova domenica incandescente per gli ascolti tv, che vedono ancora fronteggiarsi i due signori dell’access prime time. Da un lato Stefano De Martino, che con il suo Affari Tuoi ha ricevuto un dono divino e, dall’altro Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. E se, tra i due conduttori, sembra essere tornato finalmente il sereno, i numeri danno ancora una volta ragione a Pier Silvio Berlusconi che ha voluto puntare su un grande classico per rilanciare la fascia che presto sarà nuovamente occupata da Striscia La Notizia.

La prima serata ha invece proposto le consuete novità. Su Rai1 sono andati in onda i nuovi episodi di Màkari mentre su Canale5 abbiamo assistito ai nuovi episodi de La notte nel cuore. Italia1 ha mandato in onda un nuovo contenuto de Le Iene presentano: Inside, con una lunga puntata dedicata alla chirurgia estetica; su Rete4 abbiamo visto Fuori dal Coro con Mario Giordano. Su Rai2, in onda gli ultimi episodi di 9-1-1 mentre su Rai3 è stato trasmesso regolarmente Report, diffidato dal Garante a poche ore dalla messa in onda.

Gli ascolti tv sono disponibili dalle ore 10.

