IPA Samira Lui

Gerry Scotti ha scelto di scendere in campo in una nuova battaglia televisiva all’ultimo ascolto, nel corso della stagione 2025/2026. Il conduttore televisivo, infatti, ha lasciato il suo posto da giurato di Tu Si Que Vales per prendere il timone di La Ruota della Fortuna, show che è stato scelto dalla dirigenza Mediaset per accompagnare la fascia pre-serale della rete ammiraglia del gruppo.

Accanto all’amatissimo presentatore, una giovane ragazza ricopre il ruolo di valletta, occupato in passato da volti storici della televisione italiana come Paola Barale. Si tratta di Samira Lui che, nella puntata del 2 novembre 2025, ha deciso di fare una dedica al suo prestigioso compagno d’avventura. La showgirl ha svelato quanto ritiene importante lavorare con un professionista della televisione italiana come Gerry Scotti.

Samira Lui, la dedica a Gerry Scotti

Samira Lui è una delle protagoniste di La Ruota della Fortuna, programma di grande successo della fascia pre-serale di Canale 5. L’ex gieffina ha dimostrato di sapersi far apprezzare dal pubblico da casa non solo per la sua bellezza unica ma anche per la sua professionalità e l’innata simpatia. In tutte le puntate, infatti, Samira Lui pone delle divertenti domande a Gerry Scotti provando a coglierlo in castagna con delle curiosità che in pochi conoscono.

Ma nell’episodio del 2 novembre 2025 del programma televisivo, la showgirl ha voluto dedicare delle parole piene di stima al conduttore, svelando al pubblico quanto sia formativo per lei questo periodo al suo fianco: “Io imparo ogni giorno qualcosa da te ma non perché lo vuoi insegnare ma perché ti viene naturale”.

Secondo Samira Lui, infatti, lavorare al fianco di un pilastro della televisione italiana come Gerry Scotti è fondamentale per la sua crescita personale e, soprattutto, professionale. La showgirl ha anche sottolineato che il presentatore riesce a farle da maestro senza nemmeno accorgersene.

“La Ruota della Fortuna”, nuovo campione

Nella puntata del 2 novembre 2025 di La Ruota della Fortuna c’è stato un cambio al vertice, visto che la campionessa in carica, Roberta, un’insegnante da Formia, ha dovuto lasciare il suo posto a un nuovo fuoriclasse del programma televisivo, dopo aver vinto, nel precedente episodio dello show tv 132.000 euro, che pensa di utilizzare per il futuro dei suoi figli.

Anche se Gerry Scotti l’ha subito spronata a fare di più: “Cerca di vincerne degli altri”, la concorrente non è riuscita a battere la concorrenza degli altri giocatori. A gareggiare con lei è stato scelto un giovanissimo barista Giovanni da Martinengo di soli 19 anni che, secondo il conduttore televisivo, assomigliava moltissimo a Jannik Sinner. Il ragazzo ha svelato di aver lasciato la scuola per andare a lavorare, seguendo la spinta anche della sua nonna: “Non volevo nemmeno andare al lavoro, poi la nonna mi ha convinto”.

Accanto a loro c’era anche Marco, un vigile del fuoco di Verbania che, però, lavora a Riccione e ha raccontato come ha scelto questo particolare lavoro: “Ai tempi ho fatto il militare, poi è stata una lunga gavetta. È un lavoro che ti dà soddisfazione”. Il concorrente ha vinto 34.500 euro, perdendo la possibilità di conquistare i 200.000 euro, contenuti nella seconda busta.