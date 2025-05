Ascolti tv del 19 maggio, Il Volo spaventa Rai 1 e batte Gerri

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Il Volo

Canale 5 adotta una nuova strategia per contrastare la fiction di Rai 1 Gerri, sostituendo l’Isola dei Famosi con lo show de Il Volo.

Dopo il successo della scorsa settimana, quando ha battuto l’Isola negli ascolti, Rai 1 ha mandato in onda la terza puntata di Gerri con Giulio Beranek. In questo episodio il ritrovamento di ossa umane, forse di un ragazzino, riporta l’attenzione sui minori scomparsi. Ma una telefonata porta Gerri su un’altra pista. Intanto, un bambino sparisce nel nulla. Inizia una corsa contro il tempo per salvarlo.

Intanto, Canale 5 ha sostituito l’Isola dei Famosi con lo show, Il Volo, Tutti per uno – Viaggio nel tempo, lo spettacolo che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno tenuto a Palazzo Te a Mantova, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici.

Su Rai 2 è tornata Elisabetta Gregoraci con Audiscion, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Giletti con Lo stato delle cose. Rete 4 ha mandato in onda Quarta Repubblica dove Nicola Porro si è occupato del mistero del Bayesian, il veliero affondato a Porticello nella notte del 19 agosto scorso. Mentre su La7 la trasmissione 100 Minuti si è occupata di Benetton.

Prima serata, ascolti tv del 19 maggio: Il Volo batte Gerri

Su Rai 1 Gerri incolla al piccolo schermo 3.000.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Il Volo, Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, dalle 21:38 alle 1:16, ha conquistato 2.683.000 spettatori con uno share del 21.4%. Su Rai2 Audiscion intrattiene 492.000 spettatori pari al 3%.

Su Italia1 FBI: Most Wanted piace a 871.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Lo stato delle cose segna 926.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 682.000 spettatori (4.9%). Su La7 100 Minuti raggiunge 891.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 860.000 spettatori con il 5.1%. Sul Nove Little Big Italy raduna 487.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati del 19 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.426.000 spettatori (23.7%), mentre Affari Tuoi raduna 5.830.000 spettatori (28.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.084.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 602.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.344.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.030.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.532.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 927.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 805.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.681.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Foodish totalizza 519.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 443.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 19 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di ha ottenuto 2.657.000 spettatori pari al 25%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.819.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.548.000 spettatori (16.1%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.369.000 spettatori (18.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (323.000 – 3.2%), Blue Bloods totalizza 513.000 spettatori con il 4.1% nel primo episodio e 725.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 254.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 517.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.072.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 823.000 spettatori (4.8%) e Faccende Complicate sigla 727.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa appassiona 852.000 spettatori (5.1%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 188.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 253.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 384.000 spettatori con il 2.6%.