Ascolti tv del 12 maggio, Gerri non teme l’Isola dei Famosi. Gregoraci non ce la fa

Fonte: IPA Giulio Beranek

La settimana televisiva si è aperta con uno scontro tra titani che ha coinvolto la fiction su Rai 1, Gerri, e l’Isola dei Famosi su Canale 5.

Dopo gli oltre 3 milioni di spettatori, la seconda puntata di Gerri con Giulio Beranek, intitolata Come la neve al Sud, è ambientata durante le vacanze di Natale. Gerri e Lea indagano su degli spari avvertiti in un deposito abbandonato; qui scoprono Villa del Possibile, un rifugio per donne in difficoltà che cela traffici illeciti. Intanto, Marinetti, con l’aiuto della vicequestore Aquarica, scava nel passato di Gerri, mentre tra lui e Lea cresce la” tensione”.

Intanto su Canale 5 all’Isola dei Famosi è arrivato Dino Giarrusso, reduce da un piccolo infortunio. Ed è arrivato il tempo della vendetta per i naufraghi sull’isola di Montecristo.

Su La7 la puntata di 100 minuti, il programma di inchieste di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, ha dato ampio spazio al clan dei Casalesi.

Su Rai 2 Francesco Paolantoni è stato l’ospite d’eccezione di Audiscion, il nuovo programma comico condotto da Gigi & Ross insieme ad Elisabetta Gregoraci. Mentre su Rai 3 è andato in onda un nuovo appuntamento di Lo stato delle cose.

Su Rete 4 al centro della puntata di Quarta Repubblica, l’elezione di Papa Leone XIV, con i retroscena del Conclave e le prime mosse di Robert Francis Prevost e un’intervista alla leader francese del Rassemblement National Marine Le Pen.

Prima serata, ascolti tv del 12 maggio: Gerri vince su tutti, Isola segue

Su Rai 1 Gerri incolla al piccolo schermo 3.220.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con l’Isola dei Famosi ha conquistato 2.049.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 Audiscion intrattiene 524.000 spettatori pari al 3.2%.

Su Italia1 FBI: Most Wanted appassiona 1.002.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 726.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 741.000 spettatori (5.3%). Su La7 100 Minuti raggiunge 787.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 805.000 spettatori con il 4.8%. Sul Nove Little Big Italy raduna 456.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time, dati del 12 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti 4.792.000 spettatori (24.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.904.000 spettatori (28.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.881.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 509.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.333.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.043.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.502.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 924.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 940.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.797.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Foodish totalizza 560.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 472.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 12 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.783.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.944.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 il ritorno di Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.987.000 spettatori (17.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.571.000 spettatori (18.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (449.000 – 3.8%), Blue Bloods totalizza 653.000 spettatori con il 4.6% nel primo episodio e 828.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 428.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 579.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.104.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 914.000 spettatori (5%) e Riserva Indiana sigla 783.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa appassiona 965.000 spettatori (5.4%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 173.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 265.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 311.000 spettatori con l’1.9%.