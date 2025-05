Isola dei Famosi, le pagelle del 12 maggio: il coraggio di Antonella (9), l’eliminazione di Lorenzo (8) e la schiettezza di Simona (9)

Fonte: IPA Simona Ventura

Buona la seconda per l’Isola dei Famosi. Il secondo appuntamento con il reality condotto da Veronica Gentili è andato in onda lunedì 12 maggio: tra ritiri, sfide ed eliminazioni a sorpresa, lo show sembra tornato ai fasti di un tempo. Merito anche di una Simona Ventura in grande spolvero, di una new entry ad effetto, e di un’uscita a sorpesa.

Simona Ventura, la bocca della verità (9)

Nessuno conosce l’Isola meglio di Simona Ventura: prima conduttrice, poi concorrente e infine opinionista, la presentatrice regala interventi mirati e puntuali. Non si tira indietro quando è il momento di rimproverare Angelo Famao e Leonardo Brum: “L’isola non è un tram, chi andava via non tornava più. Non pensate che sia sempre così, l’Isola è tosta”; ma sa essere anche dolce e incoraggiante nonostante le vecchie ruggini con Antonella Mosetti:”Io e te non ci siamo prese in passato, ci siamo attaccate, ma sappi che la gente ti vuole bene. Se torni te ne pentirai. Avrai sempre il rimpianto e il rimorso di aver mollato. Tu hai un nodo che, se riuscirai a resistere, tirerai fuori”. Mai così saggia.

Veronica Gentili, una perfetta padrona di casa (9)

Regalare la propria impronta ad un programma storico come l‘Isola dei Famosi non era semplice, soprattutto dopo conduttrici iconiche come Ilary Blasi e Simona Ventura. Veronica Gentili, con sobrietà ed eleganza, sta invece riuscendo ad imprimere un marchio riconoscibile, senza paura di schierarsi apertamente nei confronti dei suoi concorrenti: così, non esita a “tirare le orecchie” a Spadino per delle frasi infelici contro le donne, né a tuonare contro quanti hanno violato il regolamento dell’Isola accendendo il fuoco.

Ma Veronica sa anche cambiare volto quando deve complimentarsi con i naufraghi di Montecristo o incoraggiare Antonella Mosetti, in profonda crisi: “Avevi l’obiettivo di farti vedere per qualla che gli altri non conoscono, per toglierti di dosso quell’immagine stereotipata. Stai andando a fare un viaggio dentro di te, un viaggio doloroso. Non puoi abbandonare ora”. Una padrona di casa a dir poco perfetta. Autorevole.

Il dietrofront di Angelo Famao e Leonardo Brum (4)

A soli due giorni dalla decisione di abbandonare l’Isola, Angelo Famao ha fatto retrofront, decidendo di tornare in gara. Sembra infatti che il cantante abbia avuto la possibilità di parlare con i suoi genitori, che lo avrebbero rassicurato e convinto a non abbandonare il reality: “Il mio corpo è andato in down e non riuscivo a dormire. Non avendo lucidità sono andato in crisi. Mi sono ricordato poi delle promesse fatte alla mia famiglia e alle persone a cui voglio bene, e ho deciso di stringere i denti” ha spiegato in puntata. Anche Leonardo Brum, sul punto di ritirarsi, gli ha fatto eco: “Quando arriva la fame vado fuori di testa”. Pur essendo riammessi al gioco, i due non hanno comunque potuto prendere parte alla prova leader. Le possibilità non sono infinite.

Il coraggio di Antonella Mosetti (9)

Anche Antonella Mosetti sta vivendo un momento di forte sconforto: sull’Isola, infatti, il dolore per la perdita del padre, scomparso da pochissimo, si è fatto ancora più forte. “Il mio papà era il mio gemello. È passato troppo poco tempo. Se sto male fisicamente lo posso accettare, ma quando hai il dolore che ti divora nell’anima e lo metti insieme alla nausea, al dolore di stomaco, il corpo cede” ha spiegato. L’ex concorrente di Non è la Rai si è aperta a Veronica Gentili, spiegandole di aver pensato di abbandonare il gioco: “Finchè non entri in questo reality non capisci quanto è importante un abbraccio o non buttare il cibo. La mia famiglia sa che sono molto forte, ma mi sono stancata di essere sempre forte. Non sto bene dentro”.

A rincuorarla e a farla desistere dall’abbandonare la gara sono intervenuti la figlia Asia e il fratello Massimiliamo, ma soprattutto Veronica Gentili e Simona Ventura, che con grande umanità le hanno ricordato quanto sia importante la sua presenza sull’Isola.

L’ingresso di Dino Giarrusso e l’appello per la pace (9)

La seconda puntata dell’Isola ha visto anche l’ingresso di un nuovo concorrente: l’ex Iena Dino Giarrusso, costretto a restare fermo per diverse settimane a causa di alcuni problemi di salure. “Sto bene, mi ero rotto tre costole giocando a calcio ma adesso sto bene” ha spiegato il giornalista. Per il suo arrivo in Honduras, ad ogni modo, Dino ha voluto fare un appello molto importante: “Credo valga la pena esserci altrimenti non sarei qui. Ho sospeso i miei progetti per essere qui. È bello entrare in un mondo bello come quello dei reality. Siamo qui per divertirci, ma quando finisce l’Isola ricordiamoci che ci sono posti in cui si fa la guerra. Gaza, l’Ucraina. Mi piacerebbe partisse un messaggio di pace anche dall’Isola e non solo dai palazzi del potere”. Applausi

Nunzio e Omar, i nuovi leader (7)

Che Isola dei Famosi sarebbe senza le prove leader? Tra i senatori si è confermato Omar Fantini, che tanto bene aveva fatto anche la scorsa settimana: “Fare il leader dei senatori è semplice perché ci siamo auto-organizzati. Per me è un onore”. Tra i giovani, invece, a raccogliere il testimone di Spadino è stato Nunzio Stancampiano, che ha accolto il nuovo ruolo con parole piuttosto singolari: “Non do la colpa a Spadino se la scorsa settimana le cose non sono andate bene. Dal mio punto di vista cercherò di essere un leader buono e d’esempio, non credo di dover mettere troppo regole. Perché come gli Italiani ci stanchiamo presto”. Viva la sincerità.

L’eliminazione di Lorenzo Tano (8)

Una presenza discreta e introversa, che forse ha fatto fatica a venire fuori in un contesto spumeggiante come quello dell’Isola: Lorenzo Tano perde al ballottaggio contro Mario Adinolfi, ed è costretto a lasciare il reality. Il figlio di Rocco Siffredi non è riuscito a nascondere la delusione quando la presentatrice gli ha confermato che non sarebbe stato trasferito su Montecristo: “Hai dimostrato di essere una persona con la testa sulle spalle, ma sei rimasto sempre solido e hai creato un bel rapporto con Carly” gli ha ribadito Veronica Gentili salutandolo. Che peccato.