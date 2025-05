Angelo Famao si ritira dall’Isola dei Famosi: cosa è successo

Fonte: IPA Veronica Gentili conduce l'Isola dei Famosi 2025

Sono bastati tre giorni per far desistere Angelo Famao dal proseguire l’avventura all’Isola dei Famosi. Nelle ore precedenti non erano mancati i momenti di crisi e sconforto per il cantante neomelodico, ma sabato 10 maggio un video condiviso sui social del reality hanno confermato la sua decisione di abbandonare l’Honduras. E subito è arrivata una pioggia di commenti.

Perché Angelo Famao ha lasciato l’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili è iniziata all’insegna delle tensioni e delle polemiche. Inevitabile, potremmo dire. Il reality di Canale 5 da sempre si nutre di situazioni e vicende che hanno grande presa sul pubblico che continua a seguire l’avventura in quel di Cayo Chochinos, dove i concorrenti devono “sopravvivere” a suon di cocchi e improvvisazione.

Certo, nessuno avrebbe potuto immaginare che uno dei personaggi scelti per popolare il cast di questa edizione si sarebbe ritirato a neanche tre giorni dall’inizio del programma. Il “vip” in questione è Angelo Famao, cantante neomelodico di origine siciliana conosciuto anche sui social (in particolare TikTok), che ha vissuto momenti di profondo sconforto e “confusione” nelle poche ore di permanenza sull’Isola.

Dalle lamentele, però, Famao è passato ai fatti. Nell’ultimo video condiviso sull’account Instagram del reality, è lui stesso a raccontare cosa è successo e perché ha preso una così drastica decisione: “Mi sono buttato in questa avventura con tanto coraggio, convinzione e voglia di fare, ma purtroppo le cose non sono andate come speravo – ha spiegato -. Mi sento completamente disorientato, la mia mente è confusa. Sono giorni che non riesco a mangiare né a dormire. E poi, sembra assurdo, ma ho l’impressione che qui perfino gli animali siano contro di me. Ho cercato di restare fuori dalle dinamiche più tese, ma tutto quello che è accaduto mi ha travolto. Ho riflettuto a lungo e alla fine ho deciso: lascio l’Isola”.

“Lunedì conosceremo meglio le ragioni della crisi di Angelo”, si legge in didascalia. Di certo l’episodio sarà centrale nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 12 maggio in prima serata su Canale 5.

Un’Isola iniziata col botto

Abbandono a parte, l’Isola 2025 è iniziata proprio col botto. Veronica Gentili ha appena avuto il tempo di esordire, presentare la sua compagna di viaggio Simona Ventura e il cast che, immediatamente, sono scoppiate le prime tensioni interne, e non solo.

Ha fatto (e continua a far) discutere, ad esempio, la scelta di includere tra i vip Mario Adinolfi, per via dei suoi trascorsi e delle sue affermazioni a sostegno della famiglia “tradizionale”, tanto per riportare il tema più noto. Così come il suo “trattamento di favore” giudicato da molti sbagliato, dal momento che l’obiettivo dell’Isola è proprio mettere i concorrenti di fronte a situazioni limite, senza alcuna comodità.

Ma non è solo di Adinolfi che si parla. Il pubblico ha già assistito a una accesa lite tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, che si sono scontrate a reality appena iniziato, in diretta. E ancora, l’esclusione di Ibiza Altea, che ha spiegato di essere stata eliminata a causa dell’uscita di un altro reality in cui è protagonista, e le lacrime di Carly Tommasini, la make-up artist, modella e attivista per i diritti LGBTQIA+ e modella che si è sentita ignorata dal resto del gruppo.

Insomma, come sempre non manca la carne al fuoco. Per il resto c’è solo da attendere lunedì (sempre che, nel frattempo, qualcun altro non ceda alla tentazione di tornare alla civiltà).