Isola: faida Mosetti-Fabiani, Carly in lacrime e la verità di Ibiza Altea

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Antonella Mosetti

L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata da pochissimi giorni, ma i drammi non sembrano mancare, fra l’esclusione di Ibiza Altea, la lite fra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, e le lacrime di Carly Tommasini.

La verità di Ibiza Altea sull’Isola dei Famosi

Il programma condotto da Veronica Gentili è già entrato nel vivo con moltissimi colpi di scena. Il primo riguarda l’esclusione di Ibiza Altea, una vicenda che nei giorni scorsi aveva creato moltissimi misteri.

Oggi arrivano le dichiarazioni dell’influencer e attrice che ha svelato i motivi della sua esclusione dal reality. In un post Instagram, Ibiza Altea ha rivelato di essere stata eliminata dal cast della trasmissione a causa dell’uscita di un altro reality in cui è protagonista.

Questa vicenda avrebbe spinto la redazione del programma ad eliminarla dal cast poco prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi. “A causa dell’uscita contemporanea di un altro reality, non potrò far parte di questa avventura straordinaria – ha rivelato -. Per me, che avevo voglia di mettermi in gioco, di sfidare i miei limiti e mostrare la mia forza, mentale e fisica, non è un addio, ma solo un arrivederci. Se il destino lo vorrà, ci rivedremo”.

“Mi dispiace aver deluso alcuni di voi – ha aggiunto Ibiza -, ma la delusione più grande è stata per me stessa. Vedevo questa opportunità come un sogno… e svanire così, all’improvviso, non è stato facile, ma non mollo”.

Isola dei Famosi 2025, liti e lacrime in Honduras

E mentre Ibiza Altea ha scelto di svelare su Instagram i motivi della sua esclusione dal reality, in Honduras sono già nate le prime liti. In particolare Antonella Mosetti e Alessia Fabiani sembrano essersi dichiarate guerra dopo lo scontro avvenuto nella prima puntata dello show.

Tutto era iniziato quando Alessia Fabiani aveva scelto di salvare Cristina Plevani, anziché la Mosetti, scatenando l’ira della showgirl. Dopo la lite in diretta, le due hanno avuto un altro acceso confronto sull’Isola dei Famosi.

Antonella Mosetti infatti ha accusato Alessia Fabiani di aver parlato alle sue spalle. “Ma capisci l’italiano? Hai iniziato tu. Grazie al cavolo che non stai più in televisione da una vita! Poraccia. Fai finta di voler chiarire, ma poi attacchi. Io sono di pancia, te no – ha detto la showgirl -. Non ti ho mai voluta vedere nemmeno a Roma. Eri l’amica del mio ex marito, tanto la verità verrà fuori. Non mi sbagliavo trent’anni fa, non mi sbaglio oggi”.

Nel frattempo sono arrivate anche le prime lacrime, quelle di Carly Tommasini, make-up artist, attivista LGBTQIA+ e modella che ha lamentato di sentirsi esclusa e ignorata dal gruppo.

“Piango perché mi aspettavo di ritrovarmi con un gruppo più coeso – ha confidato in confessionale -. Sentirmi tagliata fuori e non inclusa mi sembra una doppia ferita. Soprattutto da Spadino che mi ha nominata”.

Pronta la replica di Spadino, altro concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, che ha interpretato il comportamento della concorrente come una ricerca di attenzioni. “Carly si sente esclusa, ma nessuno la sta escludendo – ha svelato -. Sembra cercare attenzioni, ma qua non c’è bisogno di avere attenzioni. Qui c’è bisogno di collaborare tutti insieme. Punto, tutto qua”.