Fonte: IPA Altre due concorrenti abbandonano l'Isola dei Famosi

Non c’è tregua per L’Isola dei Famosi. Il reality di casa Mediaset continua a perdere “pezzi”. Un concorrente dopo l’altro e gli addii registrati sono già tantissimi. Sei ritiri ed ecco che altre due naufraghe potrebbero porre la parola fine all’avventura.

Due nuovi ritiri

Ecco chi ha già deciso di lasciare questa sfortunata edizione de L’Isola dei Famosi:

Camilla Giorgi;

Angelo Famao;

Leonardo Brum;

Spadino;

Nunzio Stancampiano;

Antonella Mosetti.

Un elenco che non tiene conto del caso Ibiza Altea, giunta e tornata a casa per una problematica di diritti con un prodotto in onda su Netflix, che la vede protagonista. Non è di fatto neanche apparsa in video.

E ora? Altri due nomi pronti a lasciare. Ad annunciarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Si tratta di due naufraghe, pronte a discutere con la produzione per tornare a casa. Passando ovviamente dall’hotel di lusso che ha portato tante critiche sul profilo Instagram di Antonella Mosetti.

Chi lascia L’Isola dei Famosi

Il giornalista ha spiegato esattamente cosa gli è stato rivelato in confidenza. Per il momento i due ritiri non sono ancora stati confermati ma, viene da pensare, l’annuncio potrebbe giungere durante la diretta.

“Mi è stato detto che queste due naufraghe non stanno bene”. Viene da pensare che molti abbiano accettato il progetto per visibilità, senza rendersi conto di quello che è lo scotto da pagare per questo reality. Se il GF logora la mente, alla lunga, ma con tanti lussi in casa, qui è anche il fisico a subire.

“Mai come quest’anno tanta gente lascia il gioco. Dispiace perché non avete idea dei problemi che questo porta a chi lavora. Quando uno se ne va, è un danno enorme. Dovete pensare che poi la produzione deve sostituire con altri naufraghi, che devono fare di corsa visite, vaccini e controlli. Devi trovare persone pronte dal punto di vista fisico, che abbiano disponibilità. Non è facile”.

Arriviamo però alla parte cruciale. Di chi si tratta? Sarebbe pronta a lasciare Carly Tommasini.

Il motivo

Non si ha conferma, come detto. Anche il nome rientra nel piano delle ipotesi. Non è stato avanzato da Parpiglia ma tutto lascia pensare che sia lei una delle dirette interessate. Il fatto che il giornalista abbia specificato che non stiano bene, fa pensare a Carly Tommasini.

La giovane infatti non è stata al meglio nel corso dell’ultimo fine settimana. È stata infatti trasportata in infermeria. Stesso destino per Teresanna Pugliese. Quest’ultima però è tornata in spiaggia entro 24 ore. Difficile pensare che sia ora a rischio abbandono. Lo stesso dicasi per Dino Giarrusso. Ha lasciato la Playa soltanto momentaneamente. Si è sottoposto a degli accertamenti medici ed è tornato in serata.

Nessun secondo nome, dunque, almeno per ora. Di certo, però, ci sarà spazio per nuovi concorrenti. L’ex protagonista di Pechino Express, Jey Lillo, approderà a breve. Con lui anche la modella marocchina Ahlam El Brinis e l’ex fidanzata di Spadino (ex di Italia Shore), Jasmin Salvati.