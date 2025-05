Isola dei Famosi 2025, Gentili infuriata con i naufraghi: “Poteva essere pericoloso”. Regolamento violato

A pochissimi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi, è già caos. Dopo essere sbarcati, infatti, alcuni naufraghi hanno violato il regolamento, utilizzando un accendino per accendere il fuoco: un’irregolarità che ha fatto infuriare Veronica Gentili e costretto la produzione ad assumere seri provvedimenti.

Isola dei Famosi, i naufraghi violano il regolamento: la furia della Gentili

Sono bastate pochissime ore ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 per infrangere il regolamento dello show: il gruppo dei “giovani”, infatti, ha utilizzato un accendino per il fuoco che invece, secondo lo spirito del programma, deve essere guadagnato sul campo. Il gesto è stato aspramente criticato dalla conduttrice Veronica Gentili, che nel corso della seconda puntata dello show ha sottolineato: “Appena arrivati avete magicamente trovato un accendino sulla spiaggia. Già questo sarebbe sufficiente per farmi arrabbiare, ma questo fuoco si è addirittura trasformato in un rogo che poteva anche diventare molto pericoloso” ha spiegato la giornalista.

“Dire che sono arrabbiata è un eufemismo. La sconsideratezza con cui avete immesso questo fuoco ha rischiato di danneggiare l’ecosistema dell’arcipelago in cui siete, e saranno presi seri provvedimenti per quello che avete fatto” ha concluso la Gentili. L’episodio ha generato i primi scontri tra i naufraghi che, anche in puntata, hanno cercato di minimizzare quanto accaduto.

La reazione dei naufraghi dopo le parole di Veronica

Nonostante le parole durissime e le sanzioni annunciate da Veronica Gentili, il gruppo di giovani dell’Isola non è parso particolarmente preoccupato: anche nel corso della diretta, Spadino e i suoi compagni non sono riusciti a trattenere qualche risata. Lo stesso leader del gruppo, ha spiegato: “Abbiamo visto questo accendino davanti alle telecamere e non sappiamo come ci sia arrivato. Il danno l’avrei fatto anche io, ma probabilmente il giorno successivo”.

Ancor più surreali le parole di Leonardo Brum, il modello brasiliano che ha “materialmente” acceso il fuoco: “Ho trovato l’accendino, ho cercato di parlare con il camerman ma lui non ha detto nulla, ho pensato che chi tace acconsente” ha spiegato nel corso della diretta. L’unica a rendersi conto della gravità di quanto accaduto, invece, è sembrata essere Teresanna Pugliese: “Purtroppo la prima sera c’è stata un’enorme confusione. Tutti hanno provato a fare qualcosa e non mi sono sentita di coordinarli perché era giusto che ognuno si esprimesse come voleva. Allo stesso tempo ti dico che il problema principale di tutta questa situazione è che qui non si pensa per il gruppo ma ciascuno pensa per sé”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi spiegato: “Ad un certo punto ho addirittura pensato che ce lo avesse lanciato la produzione. Siccome ero consapevole che stavamo facendo molto chiasso, non avevamo conluso niente e la notte era calata, ho pensato che per carità la produzione avesse lanciato l’accendino”.

Così come Veronica Gentili, anche Simona Ventura si è detta molto contrariata per quanto accaduto: “Anche quando feci l’Isola io il nostro gruppo introdusse un accendino, e non condividerò le modalità. Ma vorrei capire come avete fatto ad eludere i controlli ferrei” ha ribadito l’opinionista. Un interrogativo rimasto irrisolto, che non è comunque riuscito ad evitare ai concorrenti delle severe sanzioni.