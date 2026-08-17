Ascolti tv del 16 agosto, la Rai omaggia Pippo Baudo

Nella serata del 16 agosto è andato in onda lo speciale su Pippo Baudo su Rai1, l'omaggio della Rai al più grande presentatore di tutti i tempi

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Serena De Filippi

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Ascolti tv del 16 agosto, la Rai omaggia Pippo Baudo
IPA
Pippo Baudo
Chi è Pippo Baudo? Quali eventi agli Europei di Atletica? Come sono andati gli ascolti di Rai?

Una prima serata in ricordo del padre di Sanremo e di gran parte della televisione così come la conosciamo oggi: domenica 16 agosto 2026 è andato in onda lo speciale dedicato al mito di Pippo Baudo, Stasera… Pippo Baudo, l’omaggio della Rai a un anno della morte del conduttore. Un ricordo che ha attraversato la storia dell’uomo, e non solo del presentatore.

Su Rai2 sono andati in onda gli Europei di Atletica leggera dall’Alexander Stadium di Birmingham, mentre Mediaset ha puntato su Racconto di una notte su Canale5. Ma chi ha vinto la sfida di ascolti tv del 16 agosto?

Dati in aggiornamento a partire dalle 10

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