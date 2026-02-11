Ascolti tv del 10 febbraio, Gerry Scotti e Stefano De Martino agguerriti

Serata di fiction e di sport quella di martedì 10 febbraio. Infatti, su Canale 5 Gabriel Garko è tornato con una nuova puntata della serie Colpa dei sensi. E Rai 1 ha risposto con il film tv, Il Marciatore – la vera storia di Abdon Pamich, in occasione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale del secondo dopoguerra.
Invece su Rai 2 l’appuntamento fisso di questi giorni è con i Giochi olimpici invernali. Ma per gli amanti dello sport c’è stato un altro evento, ossia la partita di Coppa Italia, Napoli-Como, trasmessa su Italia 1.
Rai 3 ha mandato in onda Farwest, mentre su Rete 4 a È sempre Cartabianca si è parlato dello scontro politico sul tema sicurezza. La7 ha confermato l’appuntamento con DiMartedì.
Per quanto riguarda l’access prime time, la partita si è giocata ancora un volta tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Entrambi voglio il podio degli ascolti e sono disposti a tutto pur di ottenerlo o confermarlo.
Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 10 febbraio