Ascolti tv del 10 febbraio, Gerry Scotti e Stefano De Martino agguerriti

La storia di Abdon Pamich su Rai 1 o la fiction con Gabriel Garko su Canale 5. E poi le Olimpiadi invernali e il calcio: gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti

Serata di fiction e di sport quella di martedì 10 febbraio. Infatti, su Canale 5 Gabriel Garko è tornato con una nuova puntata della serie Colpa dei sensi. E Rai 1 ha risposto con il film tv, Il Marciatore – la vera storia di Abdon Pamich, in occasione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale del secondo dopoguerra.

Invece su Rai 2 l’appuntamento fisso di questi giorni è con i Giochi olimpici invernali. Ma per gli amanti dello sport c’è stato un altro evento, ossia la partita di Coppa Italia, Napoli-Como, trasmessa su Italia 1.

Rai 3 ha mandato in onda Farwest, mentre su Rete 4 a È sempre Cartabianca si è parlato dello scontro politico sul tema sicurezza. La7 ha confermato l’appuntamento con DiMartedì.

Per quanto riguarda l’access prime time, la partita si è giocata ancora un volta tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Entrambi voglio il podio degli ascolti e sono disposti a tutto pur di ottenerlo o confermarlo.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 10 febbraio