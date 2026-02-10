Affari Tuoi, Stefano De Martino preso alla sprovvista. Un finale così “non è mai successo”

Ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo secondo la puntata di “Affari Tuoi” in onda martedì 10 febbraio e Stefano De Martino si è trovato spaesato

IPA Stefano De Martino

“Una puntata da manuale”: così il conduttore Stefano De Martino ha definito quella andata di Affari Tuoi in onda nella serata di martedì 10 febbraio 2026. Il gioco della seguitissima trasmissione Rai è basato sulla fortuna – e da qui derivano parecchie polemiche. Nessun è in grado di prevedere come finirà una partita, nessun concorrente può avere la certezza di fare la scelta giusta. E il meccanismo incerto è apparso palese come non mai nel corso dell’avventura di Antonio, il pacchista arrivato dalla Calabria. La sua storia ha tenuto tutti con il fiato sospeso, De Martino compreso.

Antonio osa e perde ad Affari Tuoi

Pacchista di questa sera è Antonio, operatore scolastico che arriva dalla provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Antonio è umile ed emozionato: “Sono fiero di essere qui a rappresentare la Calabria”. Lo dice con l’affetto di chi è stato costretto a star lontano dalla propria terra a lungo, portato via dal lavoro ha vissuto per anni in diverse città della Lombardia. Al suo fianco c’è Rossella, il suo grande amore che di mestiere fa l’estetista e da 2 anni è sua moglie. Si sono conosciuti ad una cena tra amici in comune: “I nostri sguardi si sono incrociati ed è stato un colpo di fulmine”.

Agli utenti social la bella ed elegante Rossella non sta molto simpatica, eppure l’accompagnatrice di Antonio si rivela nel corso della puntata una consigliera fidata e discreta. Sempre pronta a sostenere il marito, ma allo stesso tempo capace di lasciare che sia lui a tenere in mano le redini della propria partita. “Sono stato fortunato in amore, sicuramente sono sfortunato nel gioco” afferma lui poco prima di aprire il pacco finale.

La partita di Antonio è stata una vera montagna russa, tra picchi di enorme fortuna e sfortunatissime sorprese. Il suo mantra è “gradino dopo gradino voglio arrivare in cima” e così rifiuta tutte le offerte del Dottore, tutte tranne l’ultima. Nel terzultimo pacco aperto c’erano 0 euro e in finale il pacchista calabro ci arriva con 100.000 euro da una parte e la ballerina dall’altra.

Da una parte il pacco numero 14, che ad Antonio ricorda il suo papà da poco scomparso; dall’altra il pacco numero 1, il giorno del matrimonio con Rossella, un giorno in cui “sono successe un sacco di cose belle”. A quei numeri la coppia è arrivata d’istinto, ma infine è il pragmatismo a prevalere. Antonio accetta l’offerta finale, quella da 35.000 euro. Vero peccato, perché nel suo pacco il fortunato non solo in amore nascondeva ben 100.000 euro.

Stefano De Martino non sa più cosa fare con Martina

“Non è mai successo che si verificasse un finale così” lamenta sconcertato Stefano De Martino. È la prima volta da quando è stato istituito che il pacco della ballerina arriva in finale. Cosa fare allora dell’esibizione di Martina Miliddi? Il conduttore appare spaesato. “Ballerai solo in caso di lieto fine” dichiara inizialmente, ma poi quasi si pente. Sarebbe stato un peccato, d’altronde, lasciare la giovane Martina lì appesa per poi rimandarla indietro senza neppure esibirsi.

Così, alla fine, la ballerina di Affari Tuoi fa quel che è chiamata a fare: balla e incanta l’intero studio. De Martino a lei non rinuncia. Forte anche del grande affetto dimostrato dal pubblico, il conduttore Rai continua a puntare sulle sue due spalle, Martina Miliddi e, ancor di più, il comico Herbert Ballerina.