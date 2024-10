Anticipazioni X Factor del 31 ottobre: Gaia è l’ospite pronta a calcare il palco

Fonte: IPA Anticipazioni X Factor: ci sarà Gaia

Il secondo appuntamento dell’attesissima live di X Factor 2024 si preannuncia come una serata di pura adrenalina: oggi, giovedì 31 ottobre, l’arena di Milano si accenderà di nuovo alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, per un’altra notte di performance incandescenti e scelte al limite.

Giorgia, la padrona di casa, farà da regista in questa gara dove i quattro giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, si giocano tutto con le rispettive squadre.

Squadre pronte a osare: le assegnazioni dei giudici

Gli artisti del team capitanato da Achille Lauro sfodereranno tutte le loro armi: Lorenzo Salvetti si misurerà con “100 messaggi” di Lazza, Les Votives cercheranno di catturare l’essenza di “Sign Of The Times” di Harry Styles, mentre i PATAGARRI promettono di sconvolgere con una versione iper-personalizzata di “sw1n60” di thasup feat. Salmo. Un trittico che sicuramente non vediamo l’ora di vedere.

Nella squadra di Jake La Furia, Francamente si cimenterà con il successo di Blanco e Sfera Ebbasta “Mi fai impazzire”, mentre EL MA andrà all’attacco con “Try” di Pink. Chiuderanno i The Foolz, pronti a infiammare con il rock immortale di “I Was Made for Lovin’ You” dei Kiss, un vero tuffo nella leggenda.

Manuel Agnelli gioca la carta del cantautorato e dell’atmosfera: Mimì porterà sul palco la profondità di “Something On Your Mind” di Karen Dalton, Danielle racconterà la poetica di “Lugano Addio” di Ivan Graziani, e i PUNKCAKE si lanciano nel folk punk con “Gone Daddy Gone” dei Violet Femmes.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Infine, Paola Iezzi punta su due cavalli di razza: LOWRAH, con l’energia di “Man Down” di Rihanna, e Pablo Murphy che scommette sull’iconica “Mr. Brightside” dei The Killers. La gara tra le squadre promette colpi di scena e scelte audaci.

L’ospite: la regina dell’estate, Gaia

A scaldare ulteriormente l’atmosfera ci penserà Gaia Gozzi, l’artista che ha marchiato l’estate con “Sesso e Samba” in coppia con Tony Effe, dominando le classifiche per dodici settimane di fila. Un successo che l’ha incoronata Hitmaker of the year alla prima edizione italiana dei Billboard Women in Music.

Reduce dall’onda travolgente dei singoli “Tokyo” e “Dea Saffica”, Gaia approderà all’arena di X Factor con l’energia e il carisma che l’hanno resa una delle protagoniste più magnetiche del panorama musicale italiano. Un mix di talento, dedizione e originalità che la cantante italo-brasiliana ha saputo esprimere pienamente nel suo percorso, trasformandosi da giovane promessa a regina delle hit con un approccio che unisce l’orecchiabilità pop a un’anima autenticamente cosmopolita.

Ante Factor e Daily: il dietro le quinte della sfida

Per chi vuole vivere l’emozione della gara fin dai primi istanti, Gianluca Gazzoli guiderà l’Ante Factor direttamente dal backstage, raccogliendo a caldo le emozioni di concorrenti e giudici a pochi metri dal palco.

Ma il viaggio nell’universo di X Factor non si ferma qui: il Daily, dal lunedì al venerdì alle 19:20 su Sky Uno e NOW, offre uno sguardo privilegiato sulle prove, le strategie e i commenti dei protagonisti, pronti a giocarsi il tutto per tutto in una sfida che non lascia spazio a esitazioni.