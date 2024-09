Anna Lou Castoldi a Ballando con le Stelle. Ma è polemica su Morgan

Fonte: IPA Anna Lou Castoldi e Morgan

C’è stato un pizzico di mistero riguardo al cast completo di Ballando con le Stelle e in particolare sull’ultimo concorrente scelto da Milly Carlucci. In molti si aspettavano un nome diverso, a dire il vero: quello di Barbara D’Urso. Alla fine, l’annuncio chiude il cast: è Anna Lou Castoldi a partecipare al dance show della Carlucci al sabato sera. E c’è già chi dice: “Mi immagino la serata coi parenti”.

Ballando con le Stelle, Anna Lou Castoldi è l’ultima concorrente

Dopo aver svelato i maestri di Ballando con le Stelle, è il momento di chiudere il cast al completo con il nome di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan (al secolo Marco Castoldi). “Ciao a tutti, io sono Anna Lou Castoldi e quest’anno sarò una concorrente di Ballando con le Stelle. Non vedo l’ora, a prestissimo”, ha rivelato nel video condiviso sui social ufficiali del programma.

Ovviamente, come da prassi, non sono mancate le polemiche. Non solo perché è una figlia d’arte – è pur sempre la nipote di Dario Argento, maestro del brivido – ma principalmente per le ultime vicende legate al padre, Morgan, e all’ex fidanzata Angelica Schiatti. “Oddio. Mo ci rispunta Morgan. No, regà. Basta, abbiate pietà di noi“, ha scritto un utente. “No va beh, ma Morgan in qualche modo dovete sempre ripescarlo?! E dopo gli ultimi avvenimenti è ancora più vergognoso“. C’è anche chi ha ammesso di non avere ancora “digerito” la storia di Morgan e della sua ex. “Forse era il caso di aspettare un po’ prima di far partecipare sua figlia”. Per fortuna, qualcuno prende anche le difese della ragazza, che in realtà è da sempre impegnata per costruire la sua strada: “Le colpe dei padri non ricadono sui figli“.

La polemica (sterile) su Morgan

Chi è Anna Lou Castoldi? Molti la conoscono per i gradi di parentela, ma, in realtà, la sua personalità (e la carriera) è andata ben oltre il legame con la sua famiglia. Nata il 20 giugno 2001, fa la deejay e ha partecipato alla serie televisiva Baby su Netflix. Poliedrica, artista e amante della musica, è un membro della comunità LGBTQ+, e ha svolto tantissimi lavori: cameriera, consegne a domicilio, manovale, impegnandosi anche nel settore dei traslochi. Una giovane, dunque, che è in cerca della sua strada e che, nonostante la fama, un cognome importante e una famiglia di grande caratura artistica, non si è mai esposta più di tanto.

La polemica su Morgan? Sterile: le vicende che lo riguardo sono state condannate da Asia Argento stessa in un’intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera: “Marco è una persona malata che ancora non ha iniziato un cambiamento. (…) Quando vedo quello che dicevo o facevo prima mi vergogno. Ogni sei mesi c’era una shitstorm, ma non ero io. Gli ultimi fatti legati a Marco sono terrificanti, ma se lui avesse avuto la grazia di desiderare di rimanere pulito non si sarebbe comportato in quel modo. Non lo sto giustificando: anzi, forse, pagare può essere l’unica cosa in grado di fermare il suo autolesionismo”.