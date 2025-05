Fonte: Ufficio Stampa Fascino I finalisti di Amici 24

Tutto pronto per il gran finale di Amici 24, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 18 maggio. Maria De Filippi è pronta per la lunga diretta che porterà alla vittoria di un cantante o un ballerino tra i cinque finalisti scelti dopo mesi di prove, esami, polemiche, lacrime ed elogi. A contendersi la super coppa del talent show i migliori di questa edizione: Trigno, Antonia, Francesco, Daniele ed Alessia.

In studio non mancheranno i tre giudici che hanno valutato i diversi talenti durante la fase del Serale: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. E ovviamente saranno presenti anche i Professori che hanno accompagnato i ragazzi durante la loro crescita artistica: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Nelle otto puntate che hanno preceduto la finale, Amici ha ottenuto un ascolto pari al 26.7% di share: ancora una volta un ottimo risultato per la Fascino, la casa di produzione della De Filippi, e Mediaset.

Chi sono gli ospiti della finale di Amici 24

La finale di Amici 24 vedrà sul palco tre super ospiti: in primis la sciatrice Federica Brignone, campionessa del mondo, che nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio a cui è seguito un delicato intervento chirurgico. Nonostante questo la sportiva non ha mai perso il sorriso e la voglia di combattere e non vede l’ora di rimettersi in careggiata per raggiungere i suoi prossimi obiettivi.

Alla corte di Maria De Filippi racconterà la sua storia e sarà sicuramente un ottimo esempio per i ragazzi in studio e quelli a casa. Ad Amici tornerà poi Sarah Toscano, la vincitrice dello scorso anno che qualche mese fa ha gareggiato al Festival di Sanremo. Con lei ci sarà Carl Breve e insieme presenteranno la loro nuova canzone dal titolo Perfect.

La Toscano, al termine della puntata, consegnerà anche la coppa al vincitore o la vincitrice di quest’anno.

Cosa vince il vincitore di Amici 24: montepremi e altri premi in palio

Il vincitore o la vincitrice assoluta di Amici 24 porterà a casa un montepremi del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. Il trionfatore di categoria incasserà invece un premio del valore di 50mila euro in gettoni d’oro.

Ma alla finale di Amici sono previsti altri premi, come il Premio della critica offerto da Enel del valore di 50mila euro in gettoni d’oro e che verrà decretato in diretta da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche italiane.

Previsto poi il Trofeo Premio Radio, decretato da alcuni network radiofonici quali: RTL 102.5 e Radio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, RDS, Radio Norba, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio e Radio Montecarlo.

E poi ancora: il Premio Unicità offerto da Oreo, del valore di 30mila euro in gettoni d’oro, e il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Chi sono i finalisti di Amici 24

A contendersi la vittoria della categoria canto di Amici 24 ci sono Trigno ed Antonia. Il primo, vero nome Pietro Bagnadentro, ha 23 anni, è nato ad Asti ma vive a Milano. La sua Professoressa di riferimento è stata Anna Pettinelli e nella Scuola più famosa d’Italia ha pubblicato tre singoli: A un passo da me, Maledetta Milano, 100 sigarette, D’amore non si muore. Il 23 maggio esce il suo primo EP dal titolo A un passo da me e pubblicato da Warner Music Italy.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Antonia Nocca è una cantante napoletana di 19 anni. Il suo Prof di riferimento è stato Rudy Zerbi. Durante la Semifinale di Amici 24 ha vinto il Premio Spotify Singles che le dà la possibilità di reinterpretare una sua canzone in una veste inedita e di registrare un brano del passato significativo per lei, per poi pubblicarli in esclusiva su Spotify.

Ad Amici ha pubblicato gli inediti: Giganti, Dove ti trovi tu, Romantica, Relax. Quest’ultimo dà anche il titolo al suo primo EP, che uscirà il 23 maggio con etichetta Eclectic Records/Warner Music Italy.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

A contendersi la vittoria della categoria danza di Amici 24: Francesco, Alessia e Daniele. Francesco Fasano ha 24 anni, è un ballerino neoclassico e viene da Carovigno, in provincia di Brindisi. Il suo Prof di riferimento è stato Emanuel Lo. Durante il suo percorso ad Amici ha ottenuto la Borsa di studio per Alvin Ailey Summer Intensive a New York.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Alessia Pecchia, 23 anni, è originaria di Fondi, in provincia di Latina, ma da qualche anno vive a Roma. Ballerina di danze latino-americane ha avuto fin dall’inizio come Prof di riferimento Alessandra Celentano.

A dicembre 2024, durante il suo percorso ad Amici, è volata a Sarejovo dove ha conquistato il titolo di campionessa mondiale nel campionato di WDSF World Championship solo Latin Female Adulte e successivamente è diventata campionessa italiana di danze latino-americane. Ha ottenuto inoltre una Borsa di studio per Alvin Ailey Summer Intensive a New York.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

E infine Daniele Doria, il più giovane di Amici 24 con i suoi 18 anni: nato ad Aversa vive a Roma ed è specializzato in modern. Durante la sua partecipazione al programma, ha affrontato un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle scene per un mese, mettendo a rischio la sua presenza al serale.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Ma fortunatamente, grazie al supporto della maestra Alessandra Celentano e alla sua determinazione, è riuscito a superare questo ostacolo e a conquistare un posto di rilievo nello show.