Anticipazioni Amici del 10 maggio, chi sono gli eliminati della semifinale

Fonte: IPA Annalisa

Sabato 10 maggio, in prima serata su Canale 5, il Serale di Amici 24 entra nel vivo con la puntata dedicata alla semifinale. Sette concorrenti, due squadre, tre manche, e un solo obiettivo: conquistare la finale di un’edizione che, ancora una volta, ha saputo coinvolgere milioni di telespettatori con talento, determinazione e qualche inevitabile lacrima. Ma chi ce l’ha fatta davvero? E chi, invece, ha dovuto abbandonare il sogno?

Amici, anticipazioni del 10 maggio

Le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi ci raccontano di una semifinale combattuta, in cui ogni sfida è sembrata una finale anticipata. A fronteggiarsi, da una parte la squadra Zerbi-Cele con Daniele, Alessia e Antonia, dall’altra la formazione guidata da Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, composta da TrigNO, Nicolò e Francesco.

La prima manche ha subito acceso la miccia: Francesco supera Daniele, mentre TrigNO e Nicolò hanno la meglio su Antonia. Un doppio colpo che regala a Francesco la prima maglia della finale. Una performance intensa, fatta di emozione e tecnica, che lo consacra come uno dei protagonisti indiscussi della serata.

Il riscatto di Alessia e la cavalcata di Daniele

Nella seconda manche, è la squadra Zerbi-Cele a prendere il comando. Antonia si impone su TrigNO, ma è Alessia a brillare davvero. La sua interpretazione di The Show Must Go On e un tango travolgente danzato con Mattia la portano dritta alla finale. Un doppio successo che fa esplodere lo studio in un lungo applauso. Alessia conquista non solo i giudici, ma anche il pubblico da casa: la sua danza è diventata racconto, poesia in movimento.

Poi, l’ultimo round. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ancora vincenti, con Daniele in grande spolvero. Prima ha la meglio su TrigNO, poi interpreta con delicatezza e cuore Buonanotte fiorellino contro Nicolò. È lui a prendere la terza maglia della finale, suggellando un percorso coerente e sempre in crescita.

Chi viene eliminato

Con tre finalisti già proclamati — Francesco, Alessia e Daniele — resta un ballottaggio apertissimo tra Nicolò, TrigNO e Antonia. Una situazione che lascia con il fiato sospeso fan e appassionati di Amici di Maria De Filippi. Per sapere chi sarà eliminato, bisognerà aspettare la messa in onda ufficiale della puntata. Le esibizioni ci sono state, i giudizi anche, ma la suspense è parte integrante del gioco.

Nel frattempo, sui social impazzano i pronostici. Chi merita di più? Chi ha deluso? Le discussioni si accendono, ma una cosa è certa: il talento non è mancato a nessuno dei tre in bilico.

Gli ospiti

Anche in questa semifinale, Amici di Maria De Filippi ha portato sul palco competizione e leggerezza. Attesissimi gli ospiti musicali della serata: Annalisa, pronta a lanciare il nuovo singolo Maschio, e Fred De Palma, garanzia di ritmo e presenza scenica. A dare una ventata di ironia e brillantezza, la comicità tagliente e intelligente di Geppi Cucciari, presenza sempre gradita in un contesto così emotivamente denso.

Quando e dove vedere Amici di Maria De Filippi

La semifinale di Amici va in onda il 10 maggio dalle 21,30, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia, su Canale5. Lo show vive anche sui social, attraverso le varie condivisioni sulle piattaforme ufficiali, ed è trasmessa in contemporanea su Mediaset Infinity.