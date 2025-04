Fonte: IPA Maria De Filippi

Il periodo pasquale cambia le carte in tavola per quanto riguarda la programmazione televisiva. Sia Mediaset che Rai devono fare delle modifiche. Un modo per tutelare i propri ascolti. Questa mannaia tocca anche alla regina della televisione italiana: Maria De Filippi. Ecco cosa accade ad Amici.

Perché Amici non va in onda

Quest’oggi, lunedì 21 aprile, Amici di Maria De Filippi non va in onda. La decisione è giunta dall’alto, come ogni anno del resto. Pier Silvio Berlusconi non intende sprecare un appuntamento con uno dei programmi più amati del suo palinsesto. Considerando come sia il lunedì di Pasquetta, infatti, ci si attende un’affluenza di pubblico ben inferiore.

Niente da fare, dunque, per quanto riguarda l’appuntamento pomeridiano di Amici, generalmente previsto per le 16:10. Gli appassionati dovranno farsene una ragione. Lo stesso destino è toccato anche a Uomini e Donne. Un’amara doppietta per chi segue fedelmente Maria De Filippi.

Al loro posto, su Canale 5 andranno in onda la serie The Family II e il film della serie Rosamunde Pilcher: Il desiderio di Amy. Nessuna modifica invece per Ilary Blasi, che non solo va in onda alla sera con la diretta di The Couple, ma sarà presenta anche 10 minuti nel cuore del pomeriggio, con le piccole del suo nuovo game show.

Quando torna in onda Amici

È naturale chiedersi quando la programmazione Mediaset tornerà alla normalità. Amici sarà nuovamente presente nel pomeriggio di Canale 5 a partire da martedì 22 aprile. Appuntamento fisso alle 16:10, seguito poi da dieci minuti di piccole di The Couple.

Come abbiamo visto, invece, nessuna modifica alla messa in onda del Serale di Amici. La puntata è stata vista e apprezzata da tantissimi sabato 19 aprile e tornerà senza alcun intoppo sabato 26.

Nuovo palinsesto Mediaset

Le modifiche al palinsesto di Mediaset, più o meno radicali, hanno avuto inizio già venerdì 18 aprile. Guardando a quest’oggi, però, ecco cosa è possibile vedere a tema spirituale e non solo:

8:44 – I grandi misteri della Bibbia – La ricerca del Sacro Graal;

10:00 – Santa Messa;

13:40 e 16:00 – The Couple, pillole;

19:40 – Avanti un altro story;

21:20 – The Couple – Una vittoria per due.

Nuovo palinsesto Rai

Non mancano le necessarie modifiche al palinsesto anche in casa Rai. Del resto nessuno ha intenzione di ottenere dei pessimi ascolti. Molto meglio puntare su repliche e film nei giorni di festa, come accade di consueto.

La rete è inoltre reduce da un’esperienza poco convincente come Ne vedremo delle belle, con Carlo Conti, definito un vero e proprio flop.

Quest’oggi, giorno di Pasquetta, è stato confermato il terzo appuntamento stagionale con Ulisse – Il piacere della scoperta. Alberto Angela conduce i suoi spettatori per le strade di Istanbul, tra passato e presente.

Su Rai 3, invece, programmazione a tema religioso, con Fatima di Marco Pontecorvo, che racconta la storia della celebre apparizione del 1917.