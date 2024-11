Anticipazioni Amici del 24 novembre: la proposta di Alessandra Celentano

Fonte: IPA Alessandra Celentano

Sfide, banchi a rischio, lacrime e colpi di scena: come ogni fine settimana appuntamento è con Amici, in onda dalle 14 su Canale 5. Il talent show, sotto la guida attenta di Maria De Filippi, anche domenica 24 novembre promette scintille: entrerà un nuovo ballerino nella scuola, mentre Alessandra Celentano proporrà una nuova regola che potrebbe colpire duramente gli allievi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata, tra ospiti, eliminazioni e sfide.

Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni del 24 novembre

Continua il percorso di cantanti e ballerini all’interno della scuola di Amici: il serale è ancora lontano, ma le sfide sono all’ordine del giorno. I professori stanno cercando gli allievi migliori da portare alla fine del programma, eliminando chi non reputano all’altezza e introducendo nuovi ragazzi.

È quello che è successo con Rebecca, eliminata a favore del suo avversario durante la puntata del daytime di giovedì 21 novembre. L’ex ballerina della scuderia di Deborah Lettieri ha dovuto lasciare il posto a Dandy, che conosceremo proprio domenica. In discussione anche il banco di Vybes, chiamato a difendere il suo posto nella scuola, che avrà la meglio contro il suo sfidante e potrà rimanere nella scuola.

Non mancheranno i colpi di scena: dopo essere stato “scaricato” da Rudy Zerbi, che ha deciso di sostituirlo con la cantante Antonia, Diego Lazzari si unirà alla squadra di Lorella Cuccarini, che già nella scorsa puntata aveva espresso interesse nel continuare un percorso musicale con lui.

A giudicare le sfide dei ragazzi saranno Al Bano e Brunori SAS per la sezione canto e Anbeta Toromani, volto ben noto al pubblico di Amici, che non risparmierà con le sue severe valutazioni i ballerini della scuola. Ad aggiudicarsi la vittoria saranno la new entry Antonia, lodata per la sua vocalità, e Daniele, che convincerà Anbeta con la sua padronanza di movimento.

Stando alle anticipazioni, i prossimi a dover affrontare una sfida sfida saranno Luk3 – che aveva già avuto un crollo dopo essere arrivato ultimo nella classifica dei suoi compagni – e Teodora, che la giudice riterrà molto imprecisa. Atteso come ospite anche Gianni Morandi, che presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo L’attrazione.

La proposta di Alessandra Celentano

Le ultime posizioni registrate da Luk3 e Teodora, che per l’ennesima volta non sono riusciti a convincere i giudici esterni, porteranno la prof Alessandra Celentano a proporre una variazione nel regolamento. L’insegnante di danza, che sappiamo bene essere intransigente e rigorosa, vorrebbe una introdurre una nuova prassi: gli studenti che si ritrovano ultimi in classifica per tre volte dovrebbero essere eliminati.

La produzione ha chiarito che a scegliere se eliminare o meno un allievo dovrebbe essere solo il suo professore, ma qualora la proposta venisse appoggiata all’unanimità dagli altri prof potrebbe a quel punto entrare a far parte del regolamento. Stando alle anticipazioni l’idea di Alessandra Celentano provocherà un’accesa discussione tra i professori della scuola: in questo modo infatti si metterebbero a rischio diversi banchi e nessuno degli insegnanti ha intenzione di rinunciare ai suoi studenti.