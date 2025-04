Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Sabato 12 aprile si torna su Canale5 con un nuovo, attesissimo appuntamento del Serale di Amici 24, e se pensavate che le sorprese fossero finite allora vi sbagliavate di grosso. La quarta puntata sarà certamente una delle più intense di questa edizione, tra prove tecniche, ballottaggi e ospiti pronti a riportare il pubblico in piedi. A guidare il tutto, come sempre, l’instancabile Maria De Filippi, Regina incontrastata del sabato sera.

Amici, le anticipazioni del 12 aprile

La gara si apre con la sfida tra due colossi del programma: da un lato la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, dall’altro quella composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il primo scontro premia la prima squadra, che conquista la manche e mette a rischio eliminazione Alessia, Chiara e Daniele. Quest’ultimo finisce come primo eliminato provvisorio.

Ma non c’è tempo per riprendere fiato, perché la seconda manche rimette le stesse squadre una contro l’altra. Stavolta, però, sono Zerbi e Celentano a prendersi la rivincita, e a pagarne le conseguenze è SenzaCri, seconda allieva eliminata in via temporanea. E infine, nella terza manche entrano in gioco Pettinelli e Lettieri, che sfidano Zerbi-Celentano. Il verdetto? Tre nomi al ballottaggio: Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol. A essere messa momentaneamente da parte è proprio Chiamamifaro, completando così il terzetto di eliminati provvisori.

A quel punto la tensione sale alle stelle. Dopo ulteriori valutazioni e voti della giuria, Daniele riesce a rientrare in gara, mentre la sfida per la sopravvivenza resta tra SenzaCri e Chiamamifaro. Solo una potrà continuare il percorso… e per l’altra sarà tempo di abbandonare la scuola.

Tra i momenti più discussi della serata ci sarà senza dubbio il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano. Il confronto vede protagoniste Chiara Bacci e Francesca Bosco, due allieve molto diverse per stile e impostazione. La Celentano ha accompagnato la sfida con una lettera durissima nei confronti di Francesca, criticandola sia sul piano tecnico che su quello interpretativo.

Parole che hanno lasciato il segno: Francesca, visibilmente scossa, dovrà affrontare l’esibizione con la pressione di dover dimostrare, ancora una volta, il proprio valore. Uno dei tanti momenti in cui il palco di Amici diventa un campo di prova non solo per il talento, ma anche per la tenuta emotiva.

Gli ospiti

Non mancheranno gli ospiti, e che ospiti. A tornare sul palco dove tutto è cominciato sarà Sangiovanni, ex allievo del programma, che dopo una breve pausa dalla scena musicale è pronto a far ascoltare il suo nuovo progetto. Insieme a lui, salirà sul palco anche Franco126, con il suo stile unico a metà strada tra indie e cantautorato. Per alleggerire la tensione delle sfide, ci penseranno i PanPers: il duo comico porterà la sua ironia e il suo humor graffiante per un momento di leggerezza tra una gara e l’altra.

La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, sarà ancora una volta determinante nel decidere le sorti degli allievi, con voti che non mancheranno di far discutere pubblico e social.