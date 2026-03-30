Amici 25, Simone Galante commenta la sua eliminazione e svela come sta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

L’eliminazione di Simone Galante da Amici 25 ha causato moltissime polemiche e diviso professori e giudici. Dopo aver superato il primo Serale, il ballerino è uscito nella seconda puntata dello show.

Cosa è successo al secondo Serale di Amici 25

A finire al ballottaggio nella seconda puntata di Amici 25 sono stati Simone, Alex e Lorenzo. Simone ha ballato sulle note della canzone Morirò da re dei Maneskin, Alex si esibito con il brano The Boy Does Nothing di Alesha Dixon, mentre Lorenzo ha cantato Amore amaro di Gigi Finizio.

La decisione da prendere non è stata semplice e prima di comunicare il nome dell’eliminato, Amadeus ha spiegato: “Prima di votare posso fare i complimenti ai ragazzi voi secondo me eravate tutti centrati, tutti con la giusta cazzimma come direbbero a Napoli, la giusta energia, ognuno di voi era perfetto nella propria esibizione e questo non è scontato perché voi siete giovanissimi, in un sabato sera importante su Canale 5 ad “Amici”, questa è la grande scuola per insegnarvi a stare su un grande palco che è quello che auguriamo di poter calcare ad ognuno di voi, ci tenevo a dirvelo”

Poco dopo l’annuncio e l’eliminazione di Simone Galante che è stato elogiato anche da Maria De Filippi. “Lui è speciale anche come persona, è stato speciale dal primo giorno che è entrato, sempre con il sorriso, una persona molta buona, è la verità”; ha detto la conduttrice.

“Esci da Amici da re”, ha commentato Gigi D’Alessio, mentre Veronica Peparini ha aggiunto: “Io ho creduto fin dall’inizio in te, sono felice di averti sostenuto”.

La reazione di Simone dopo l’eliminazione dal Serale

Ma come ha reagito Simone di fronte all’eliminazione dal Serale di Amici 25? Il ballerino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Witty Tv raccontando il suo stato d’animo. Come era accaduto già nello studio televisivo, il concorrente si è detto dispiaciuto, ma non abbattuto per quanto accaduto. Simone, con la consueta positività, ha affermato di guardare al futuro e alla vita che lo aspetta.

“Se dovessi descrivere il mio percorso direi che è stato sicuramente un percorso di crescita – ha raccontato -. Amici mi ha insegnato anche a godermi, ma anche ad accettare, quei momenti negativi, per poi esplodere su quelli positivi. Ti trovi faccia a faccia con delle parti di te che neanche sapevi che esistessero. E, quindi, sotto questi aspetti mi sono trovato sorpreso da me stesso in primis”.

Il ballerino si è poi lasciato andare ad una riflessione profonda: “Passando qui tanto tempo da solo, lontano da casa, dalle persone con cui ero abituato a stare, ho scoperto che per me fanno tanto, perché dal momento che ti ritrovi da solo puoi fare affidamento solo su te stesso”. Infine ha ringraziato i suoi compagni d’avventura da cui si è sentito sempre sostenuto e aiutato nel percorso affrontato in questi mesi nello show: “Il fatto di dare così tanta fiducia a persone che fanno la tua stessa cosa è bello, perché così ci si può aiutare a vicenda”.