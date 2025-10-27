Amici 25, Tommaso rompe il silenzio dopo l’eliminazione improvvisa della Celentano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo l’eliminazione improvvisa da Amici 2025, Tommaso rompe il silenzio con un post pubblicato su Instagram in cui parla di quanto accaduto. Il commento è arrivato poco dopo la puntata in cui Alessandra Celentano ha scelto, a sorpresa, di eliminare il ballerino dalla scuola.

Amici 2025, Tommaso eliminato a sorpresa dalla Celentano

L’eliminazione di Tommaso da parte di Alessandra Celentano è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno infatti si aspettava la decisione dell’insegnante di ballo che ha messo fine al sogno del ballerino nella scuola di Maria De Filippi. Durante la puntata di Amici 25 del 26 ottobre, la Celentano ha comunicato la sua scelta a Tommaso, sorprendendo sia il concorrente che il pubblico.

“In questo mese ho capito che il tempo che avremo insieme non è sufficiente per colmare le tue lacune – ha spiegato l’insegnante -. Ho deciso che il tuo percorso ad Amici finisce qui”. Le sue parole hanno gelato il pubblico in studio, ma soprattutto Tommaso che si è sciolto in lacrime, di fronte ad un sogno spezzato.

“Se lo facessi più avanti, sarebbe un illuderti e prenderti in giro – ha rivelato la Celentano -. Umanamente mi dispiace, ma a livello professionale devo farlo per la stima che ho per te”. Tommaso ha quindi replicato: “Abbiamo lavorato le prime settimane, sono arrivato primo e sono anche stato fermo. Mi sta venendo un colpo, mi è sembrato un cambio di tempo, mi ha anche detto tante cose belle”.

La risposta della Celentano è stata lapidaria: “Non le rinnego, dico solo che è una questione di quello che pretendo da un allievo e non mi basta il tempo per colmare le tue lacune”. Persino Maria De Filippi ha rivelato di essere rimasta sconvolta dalla scelta della prof: “Quando mi ha spiegato questa sua decisione, anche io ero stupita, ma mi ha detto che ne avevate già parlato”. Abbracciando il concorrente che lasciava lo studio, la conduttrice ha poi spiegato che Tommaso aveva rinunciato ad un casting importante per essere ad Amici 25. “Questo non lo sapevo”, ha detto la Celentano, che è comunque rimasta ferma nella sua decisione.

Le parole di Tommaso dopo le parole della Celentano ad Amici 25

Poco dopo la sua eliminazione a sorpresa da Amici 25, Tommaso ha pubblicato un post. “Non è andata come speravo – ha scritto il ballerino, pubblicando una foto in cui danza nello studio televisivo -, e il tempo a disposizione è volato via troppo in fretta. Ma le emozioni che ho provato hanno lasciato un segno profondo. Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me in questo viaggio. Adesso si continua a danzare, fuori dalla casetta, con il cuore pieno. Grazie Maria – ha concluso – e a tutte le persone che lavorano per @amiciufficiale per avermi dato questa bellissima opportunità”.

Nessuna menzione dunque alla prof Alessandra Celentano o alle polemiche che sono nate dopo la sua eliminazione. Sui social infatti in tanti hanno criticato l’insegnante per la sua scelta, convinti che Tommaso non meritasse di lasciare la scuola soprattutto dopo che nella scorsa puntata era arrivato primo in classifica.