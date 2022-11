“Amici 2022”, Maria De Filippi si ferma: perché e come cambia la programmazione

Fonte: Getty Images Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Si stanno avvicinando le feste, ed è tempo di rivoluzionare i palinsesti. Perché non c’è niente di meglio di tornare bambini guardando i film natalizi. Ed è così che si “fermano” i grandi nomi della televisione italiana, come Maria De Filippi, che, con l’avanzare del Natale, subirà un momentaneo stop, soprattutto con Amici, ma si unirà in seguito anche Uomini & Donne. Quando si ferma la conduttrice e come cambia la programmazione per il mese di dicembre su Canale 5.

Amici 22, lo stop di Maria De Filippi

L’edizione del 2022 di Amici di Maria De Filippi ha conquistato ormai i cuori dei fan storici del talent show per eccellenza di Mediaset. Un vero e proprio successo che non risente degli anni che passano e che rimane frizzante e attuale. Dopo l’ingresso di Angelina Mango, la figlia del compianto cantautore, è tempo di stop e di rivoluzionare la programmazione in vista del Natale.

A condividere l’anticipazione sullo stop è stata la pagina Amici News, che segue il programma a tuttotondo. Pare, infatti, che Maria De Filippi si fermerà per qualche giorno. In particolare, i daytime dell’8 e del 9 dicembre su Canale 5 non saranno mandati in chiaro. Il motivo? Non andranno in onda poiché saranno sostituiti per l’occasione dai film natalizi. Amici, di fatto, è quasi intoccabile: una delle punte di diamante di Mediaset, che non ha mai nemmeno accusato di cali di share importanti.

Quando si ferma il daytime di Amici 2022

Le festività natalizie ovviamente andranno a rivoluzionare un po’ tutta la programmazione (sia Mediaset che Rai), e i palinsesti inizieranno a offrire contenuti in linea con il periodo, permettendo anche ai conduttori e ai lavoratori di concedersi uno stacco per le feste. Oltre al talent show, anche il dating show per eccellenza – Uomini & Donne – si fermerà molto presto, sebbene manchi ancora la conferma delle date.

Naturalmente manca poco anche alla comunicazione ufficiale della sospensione del daytime: come sempre, il daytime di Amici si fermerà, e successivamente tornerà nel 2023. Seguirà lo stesso destino anche lo speciale della domenica, la cui programmazione riprenderà dopo l’Epifania come di consueto. In vista delle feste, in ogni caso, sono tanti i programmi che riprenderanno la messa in onda nel 2023, o che comunque ridurranno la propria presenza nei palinsesti per fare spazio ai contenuti natalizi.

Amici 22 sfida Domenica In: il successo di Maria De Filippi

Naturalmente, Amici 22 va in onda anche alla domenica, oltre che durante il daytime. Ed è proprio alla domenica che mostra tutta la sua potenza, andando a sfidare uno dei salotti televisivi più amati, quello di Domenica In, dove la padrona di casa, Mara Venier, riesce a catturare milioni di telespettatori tra attualità, interviste e intrattenimento, una formula vincente, e anche in qualche modo “cucita” sulla personalità della conduttrice.

Due show molto diversi, certo, ma che hanno un comune denominatore: sono enormemente amati dai propri fan, che ogni domenica scelgono di trascorrere il pomeriggio in compagnia di “Zia Mara”, o di Maria De Filippi. In ogni caso, il successo di ambedue gli show è indiscusso.