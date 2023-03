Ambra Angiolini a “Benedetta Primavera”: l’abito che tutte dovremmo avere

Fonte: IPA Ambra Angiolini, l'abito che tutte vorremmo

Ambra Angiolini è stata tra le ospiti d’onore di Benedetta Primavera, il varietà/one-woman-show targato Rai 1 di Loretta Goggi.

L’attrice e cantante si è presentata per l’occasione sul palco con un long dress nero molto semplice, un abito da sera non troppo impegnativo che è già entrato di diritto tra i capi passepartout che tutte dovremmo avere.

“Benedetta Primavera”: l’abito nero di Ambra Angiolini è già must-have

Di recente paparazzata con quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma, Ambra Angiolini è stata tra le ospiti d’onore della seconda putata del varietà di Rai 1 presentato da Loretta Goggi, Benedetta Primavera.

L’attrice, cantante ed ex giudice di X-Factor per l’occasione si è esibita in quello che ha definito “Un cabaret esistenzialista tedesco, una drammaturgia musicale che scavalca il soggettivismo romantico per diventare analisi sociale impietosa e provocatoria”.

Di fatto Ambra , all’insaputa della padrona di casa, ha regalato al pubblico una performance decisamente sensuale sulle note di Maledetta Primavera, proprio in omaggio alla Goggi che – ha ammesso – da sempre è stata il suo mito.

Le fashioniste più attente però, oltre che dall’esibizione, sono rimaste incantate anche dall’abito di Ambra Angiolini: un long dress nero con scollo all’americana che l’attrice e cantante ha abbinato a un paio di decolleté con plateau e cinturino alla caviglia della stessa nuance.

Il vestito di Ambra nella sua semplicità è l’esempio perfetto di black dress da sera che tutte dovremmo avere nell’armadio: il particolare scollo, infatti, lo rende perfetto sia per occasioni formali che informali e il (non) colore nero fa sì che si possa tranquillamente giocare con qualsiasi tipo di accessorio, da quelli più classici a quelli pop.

Nel caso di Ambra l’attrice ha deciso di puntare (super scarpe con plateau a parte) sulla semplicità e ha evitato di indossare accessori. Anche il make-up era semplicissimo: soft smokey eyes e un velo di gloss sulle labbra. D’altronde, come diceva Coco Chanel: “La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza”.

Ambra Angiolini: da icona pop anni ’90 a icona di stile

L’ex ragazza di Non è la Rai Ambra Angiolini in trent’anni di carriera suonati è stata in grado di reinventarsi più e più volte senza mai rinnegare il proprio passato, come ha dimostrato mettendosi in discussione durante la sua esperienza a X-Factor esibendosi sulle note della hit anni ‘90 T’appartengo tornata dopo la performance in vetta alle classifiche.

Da icona pop 90s ad attrice impegnata, l’Angiolini è ad oggi (anche) un’icona di stile: gli outfit super particolari sfoggiati a X-Factor (dalla tutina stellata al look anni ’60 monocolore) sono stati stra-chiacchierati su tutte le riviste di moda.

E, come se non bastasse, il suo taglio di capelli – bob midi con frangetta – è ormai iconico proprio come il caschetto super riccio che portava ai tempi del programma di Gianni Boncompagni.

A quarantacinque anni, l’Angiolini non è solo amatissima dai nostalgici degli anni ’90 ma anche dalle nuove generazioni, tanto che sua figlia Jolanda (19 anni) a Carnevale ha deciso proprio di travestirsi dalla mamma utilizzando gli abiti originali che Ambra aveva sfoggiato solo qualche mese prime nella sua performance a X-Factor, diventata sta-virale tra i giovanissimi, sulle note di T’appartengo.