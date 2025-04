Signorini e l’incognita Grande Fratello: “Ho bisogno di ritrovare me stesso”

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Ad appena una settimana dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, si parla già della prossima. Anzi, delle prossime. Le parole sibilline pronunciate da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata hanno dato adito a qualche dubbio da parte del pubblico: il conduttore tornerà al timone del reality oppure no? Dopo gli ultimi rumors, Signorini si è lasciato andare a una dichiarazione che non conferma, di fatto, il suo ritorno. Ma qual è la verità?

Gli ultimi rumors sul ritorno di Signorini al Grande Fratello

Facciamo un piccolo passo indietro. Appena un paio di giorni fa, 361magazine – portale che spesso “spiffera” in anteprima notizie sul reality di Canale 5 – aveva confermato senza alcun dubbio il ritorno di Alfonso Signorini alla conduzione. “Malelingue spazzate via e Mediaset che raddoppia la fiducia. Alfonso resta al nel reality anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Alla faccia delle voci di corridoio e dei tweet al vetriolo, Signorini resta ben saldo alla guida della nuova edizione Grande Fratello. Altro che sostituzione, ridimensionamento o ‘pausa di riflessione’: Mediaset rilancia e lo conferma non per una, ma per due stagioni consecutive”.

Una smentita – ovviamente non ufficiale – pubblicata come risposta ai rumors precedenti, a proposito di un’edizione del Grande Fratello che mai come prima ha ricevuto critiche da parte del pubblico, e non solo. Gli ascolti al ribasso, un cast che non ha funzionato, un’opinionista – la Luzzi – che si è lasciata andare a commenti decisamente poco carini alla volta del “piatto da cui ha mangiato”, per così dire. E un conduttore sempre più criticato. Insomma, un’edizione che a conti fatti non ha ricevuto il favore del pubblico, tanto da esser chiusa in anticipo a favore di The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi.

Lo stesso Signorini, nella puntata finale andata in onda lo scorso 31 marzo, era stato sibillino. “Il Grande Fratello tornerà a settembre”, aveva detto, ma senza confermare la propria presenza.

Alfonso Signorini e l’incognita sulla prossima edizione del reality

Nonostante la nuova intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, l’incognita sulla presenza di Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello resta, eccome. “Non è stata una dimenticanza. So pesare le parole – ha detto a proposito della sua frase nel corso della finale -. Francamente adesso ho bisogno di staccare la spina. Non voglio pensare al futuro e a quello che devo fare, non voglio pensare al lavoro. Mi aspettano appuntamenti importanti che non hanno a che fare con la televisione, ma neanche a quelli voglio pensare. Questo non vuole dire che non farò più il programma o che sparisco dalla TV, ma ho bisogno di ritrovare me stesso. Tanto che ho deciso di passare il giorno del mio compleanno, il 7 aprile, in viaggio. Ho scelto apposta una meta lontanissima per stare 36 ore in aereo ed evitare qualsiasi contatto con il mondo”.

Tutto da vedere, dunque. E, mentre il conduttore si prende una pausa, continuano a serpeggiare indiscrezioni su indiscrezioni. Non solo la conduzione – per la quale è venuto fuori niente meno che il nome di Simona Ventura -, anche il ruolo delle opinioniste sembrerebbe in bilico, non tanto per Cesara Buonamici quanto per Beatrice Luzzi. C’è chi parla di un possibile ritorno di Stefania Orlando in queste nuove vesti, dopo la partecipazione all’ultima edizione in qualità di concorrente, tanto per citarne una. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.