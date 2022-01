Alessia Marcuzzi, il mistero sul ritorno in TV. E un dettaglio sui social fa discutere

Famiglia allargata, il bell’esempio delle star: quando l’amore cambia

C’è un ritorno in TV che nel 2022 vorremmo vedere: quello di Alessia Marcuzzi. Sebbene non si conosca il futuro della conduttrice sul piccolo schermo, qualche indiscrezione c’è stata negli ultimi tempi, in particolare legata al Festival di Sanremo. Ma non mancano i chiacchiericci in casa Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che non vorrebbe il suo addio definitivo. Un alone di mistero che incuriosisce, senza contare quel dettaglio social che ha fatto discutere, legato al suo “ritocchino”.

Alessia Marcuzzi, il ritorno in TV: cosa sappiamo

Venticinque sono gli anni di carriera che la Marcuzzi ha dedicato a Mediaset. Un quarto di secolo in cui ha dato prova delle sue grandi capacità da conduttrice: sempre brillante, impeccabile e mai scomposta, Alessia è una fuoriclasse in grado di emozionare, ma soprattutto di strappare una risata agli spettatori. Per questo motivo, il suo ritiro momentaneo dalle scene non è stato semplice da “digerire”.

La presentatrice aveva annunciato di volersi prendere una pausa: più che lecito, certo. Dopo anni di carriera, di show, di duro lavoro, a volte staccare è anche un modo per ritrovare se stesse e per tornare più cariche di prima. Tuttavia, l’indiscrezione che avrebbe voluto la Marcuzzi a Sanremo non si è rivelata vera. Qual è il destino di Alessia in TV?

A suggerire che potremmo presto ritrovarla sul piccolo schermo è stato Diva e Donna: Pier Silvio Berlusconi starebbe cercando di riportare la Marcuzzi al timone de Le Iene. Sarebbe un graditissimo ritorno: lo apprezzeremmo molto, perché Alessia, con la sua personalità frizzante, è ideale per apportare freschezza e leggerezza al programma. Solo il tempo, però, confermerà l’indiscrezione.

Cosa fa oggi Alessia Marcuzzi

Non è un segreto: la Marcuzzi voleva staccarsi dalla televisione. Perché le pause servono, sono necessarie talvolta, per dedicare del tempo a noi stesse, magari trovando vecchie passioni o esplorando nuovi hobby, senza vietarsi nulla. Al momento, in ogni caso, Alessia si sta dedicando alle sue società, Luce Beauty e Marks & Angels. La prima è un brand di cosmetici, mentre l’ultima si occupa di borse artigianali. Il suo sogno? Aprire un bar di bellezza, e non è poco. E a questo punto ci chiediamo: troverà davvero il tempo di tornare in televisione?

Marcuzzi, un dettaglio non sfugge sui social (e fa discutere)

Nonostante sia un periodo di riposo e tranquillità per Alessia Marcuzzi, non abbiamo potuto fare a meno di notare un dettaglio che sui social ha fatto discutere. In particolare su Instagram, dove ha condiviso una foto insieme a Elena Santarelli ed Ezia Modafferi Baronio. Tra grandi sorrisi e uno sfondo da cartolina, gli utenti del social hanno notato un particolare.

Da “Cosa hai fatto alle labbra” a “Peccato quella piega per il troppo silicone“, ci sono anche commenti più positivi, come chi ammette di sentire la sua mancanza dalla televisione. Il dettaglio fa discutere, certo, ma in ogni caso si tratta di scelte personali, su cui nessuno dovrebbe esprimere un giudizio (in particolare maligno, che, sui social, lo sappiamo bene, è all’ordine del giorno).