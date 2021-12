Alessia Marcuzzi verso il ritorno a Mediaset: il sogno di Pier Silvio Berlusconi

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Sono passati solo sei mesi dal post con cui Alessia Marcuzzi annunciava il suo addio a Mediaset dopo più di 25 anni di onorata carriera, eppure si parla già di ritorno di fiamma tra lei e il Biscione.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la conduttrice potrebbe riprendere il suo lavoro in tv lì da dove aveva lasciato, in quella che ormai era a tutti gli effetti casa sua, vale a dire al timone de Le Iene.

Alessia Marcuzzi, il possibile ritorno a Le Iene

A parlare dell’ipotesi di un rientro in grande stile di Alessia Marcuzzi nella squadra de Le Iene è il settimanale Diva e Donna sul quale si legge: “Alessia Marcuzzi potrebbe tornare alla guida de Le Iene: Pier Silvio Berlusconi la rivorrebbe mentre sembra che Davide Parenti gradisca la nuova gestione, ovvero il turnover di conduttrici accanto a Nicola Savino. Chi la spunterà?”.

Dunque, stando a questo retroscena, l’amministratore delegato Mediaset vorrebbe riavere in scuderia la conduttrice e starebbe cercando di convincere l’ideatore del programma di Italia 1, il quale per la prossima stagione vorrebbe invece riproporre il format delle conduttrici che si alternano.

Alessia Marcuzzi e il futuro in tv, il tam tam di proposte

Dall’annuncio del suo addio a Mediaset la scorsa estate non c’è stata settimana in cui il nome della conduttrice non comparisse al fianco di qualche grande azienda televisiva o piattaforma. Da Amazon Prime Video a Discovery fino alla Rai, tutte sono state ipotizzate come possibili nuove mete di Alessia Marcuzzi, anche se la voce più insistente riguarda sempre il ritorno a Mediaset, sempre per la solita storia per cui “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Già lo scorso ottobre si parlava della possibilità di un rientro a Le Iene, specie dopo le belle parole spese nei suoi confronti da Davide Parenti e da Nicola Savino. Il collega e amico aveva già espresso la sua opinione ancora prima della partenza della nuova stagione al fianco delle conduttrici per una notte: “Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio”.

Alessia Marcuzzi, in compenso, ha da poco messo a tacere ogni speculazione rispondendo a una fan: “Anche voi mi mancate un sacco. Tornerò quando sarò pronta“.