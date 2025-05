Affari tuoi Speciale, le anticipazioni del 4 maggio: gli attesi ospiti di De Martino

Fonte: IPA Stefano De Martino "Stasera Tutto E' Possibile" Nella foto: Stefano De Martino

Un appuntamento speciale quello di domenica 4 maggio con Affari tuoi: Stefano De Martino andrà in onda con una puntata in prima serata del celebre e amatissimo gioco dei pacchi, con tanti attesissimi ospiti.

Affari tuoi Speciale, gli ospiti

Il game show di Rai1 andrà in onda con un appuntamento speciale: Stefano De Martino infatti aspetta il pubblico della rete ammiraglia domenica 4 maggio a partire dalle 20.35 con una puntata di Affari tuoi che terrà compagnia agli spettatori per tutta la serata.

E in questa puntata speciale il conduttore avrà tra i suoi ospiti amici e colleghi pronti a divertirsi insieme a lui. Ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto, alcuni dei quali hanno già accompagnato De Martino durante l’avventura di Stasera tutto è possibile.

Saranno loro le star di un gioco collegato alla partita vera e propria del game show che vedrà poi protagonista, un concorrente rappresentante della regione sorteggiata. Nel corso della serata interverranno anche Serena Brancale, Sal Da Vinci e Stash, che canteranno in studio i loro brani diventati veri e propri tormentoni del programma, ovvero Anema e core, Rossetto e caffè e Tu con chi fai l’amore. In studio, anche il Maestro Pino Perris con la sua orchestra.

La puntata speciale di Affari tuoi era stata programmata inizialmente per il 2 maggio, dopo l’ottimo riscontro avuto con lo speciale della Lotteria Italia la sera dell’Epifania. Il gioco dei pacchi venerdì sera è andato in onda con il consueto appuntamento nella fascia dell’Access Prime Time, mentre l’episodio speciale è stato semplicemente spostato a domenica 4 maggio.

Fino a quando andrà in onda Affari tuoi

È innegabile che il game show di Rai1 sta collezionando, una sera dopo l’altra, ottimi risultati in termini di ascolti, con quasi 6 milioni di spettatori al giorno e punte del 30% di share durante la messa in onda. È il motivo per il quale la rete ha deciso di prolungare la programmazione di Affari tuoi fino al prossimo 28 giugno, e non sospenderlo nella prima settimana di giugno, come accaduto fino all’anno scorso.

Dal giorno successivo, invece, tornerà l’appuntamento con Techetechetè, altra trasmissione molto apprezzata dal pubblico, che andrà in onda anche nel prime time del sabato sera.

Stefano De Martino e lo stop ai suoi programmi

Nonostante gli ottimi risultati di De Martino, la Rai ha deciso di fermare ben tre progetti del conduttore del momento, proprio per proteggerlo da una sovraesposizione ed “evitare errori o scivoloni, il dramma del mezzo punto in meno”, fa sapere il giornalista Giuseppe Candela.

Pare infatti che Stasera tutto è possibile non passerà nella prima serata di Rai1: “Meglio restare su Rai2 e fare record con le ammiraglie spente”. E poi: “La settimana successiva stop (o rinvio?) alla messa in onda dello spettacolo teatrale annunciato in palinsesto, ritenuto da alcuni troppo debole dal punto di vista televisivo”. Lo spettacolo, dal titolo Meglio Stasera, sta avendo grande successo nei teatri di tutta Italia ed era stata annunciata la messa in onda su Rai1 che però poi è sparita dai palinsesti della tv pubblica.